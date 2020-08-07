Факти про користь і шкоду груші

Груша – плід однойменного дерева, який належить до сімейства розоцвіті. Батьківщиною цього фрукта вважають Стародавню Грецію. Груша багата на вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, К, Н і РР, містить арбутин і пектин, фолієву кислоту, бета-каротин. У плодах також присутні мінерали – калій, кальцій, магній, цинк, сірка, йод, фтор, фосфор, селен, мідь, марганець, залізо, натрій. Груші забезпечують профілактику появи холестеринових бляшок і атеросклерозу. Завдяки клітковині плоди мають сечогінну дію, нормалізують моторику кишечнику і виводять з організму токсини. Уживання груш сприятливо позначається на настрої, оскільки фруктоза, яка міститься в них, стимулює вироблення ендорфінів – "гормонів радості". Завдяки фруктозі особливо корисно їсти груші людям, що мають проблеми з підшлунковою залозою. Груші є чудовими природними ліками від запаморочення, втоми і порушення обміну речовин. Тому якщо ви відчувате, що перевтомились – відпочивайте і їжте груші.

Прилавки на базарах так і ваблять рожевими, жовтими й зеленими бочками груш. Розповідаємо, чому не варто проходити повз них і про багато іншого.

У чому користь груш

У Стародавній Греції груші називали «дарами богів», і не тільки через їх смак. Ці соковиті фрукти дуже корисні, і ось чому вони можуть вам допомогти:

через вміст фруктози грушу добре є при хворобах підшлункової залози;

груші добре діють на серце і приводять у норму серцевий ритм, тому що в них багато калію;

амінокислоти в грушах допомагають справлятися зі стресами, зміцнюють організм, захищають від вірусів;

груші покращують травлення і обмін речовин;

додають сили і допомагають при стомлюваності, фізичних навантаженнях; корисні вагітним жінками через фолієвої кислоти.

У чому шкода груші

Груші можуть бути шкідливі для деяких людей з-за високого вмісту органічних кислот і клітковини. Ці фрукти важко перетравлюються, тому варто обмежитися 1-2 фруктами в день, якщо у вас:

хвороби шлунково-кишкового тракту не в стадії загострення;

якщо ви тільки що поїли або збираєтеся є;

якщо ви пили молоко або сиру воду.

Крім того, груші не варто їсти натщесерце і тим, хто страждає на виразку шлунка. Ці фрукти подразнюють шлунок і кишечник, тому може початися загострення хвороб, а також неприємні відчуття в животі.

Скільки груш можна з'їсти в день

Щоб отримати корисні речовини, досить з'їсти всього 2-3 груші в день. Однак якщо ви любите ці фрукти і не страждаєте на захворювання шлунково-кишкового тракту, можна їсти їх, хоч греблю гати.

А ось тим, у кого слабкий шлунок і літнім людям варто обмежитися всього 1-2 грушами в день, причому бажано їх запекти, щоб вони не стали дратувати шлунок.

Груша для схуднення

Завдяки тому, що груша - низькокалорійний фрукт, вона відмінно підходить тим, хто сидить на дієті для схуднення. Її волокниста структура і кількість цукрів і клітковини допомагають підтримувати почуття ситості.

Варто пам'ятати, що чисто грушевих дієт не існує, тому що ні один лікар не схвалить, щоб ви їли груші натщесерце. Їсти їх потрібно приблизно через 2 години після основного прийому їжі. Так ви довше залишитеся ситими і з'їсте за вечерею або обідом меншу порцію. До речі, сидіти на такій дієті не варто довше 2 тижнів, щоб не перевантажувати шлунково-кишковий тракт. І, звичайно, перед її початком краще порадитися з лікарем.

У 100 грамах груші міститься приблизно 43 кКал (в залежності від сорту - від 40 до 45 ккал), 0.4 грама білків, 0.3 грама жирів і 10.9 грама вуглеводів.

Як вибрати і зберігати груші

Щоб вибрати по-справжньому смачні груші, потрібно звернути увагу на кілька деталей:

запах: у стиглої груші буде приємний аромат, а ось несмачні, достигли в холодильнику або за допомогою нітратів фрукти зовсім не пахнуть;

темні плями: їх на грушах бути не повинно, це ознака того, що фрукт переспів; шкірка: вона повинна бути щільною, без тріщин або вм'ятин, в них швидко розвиваються бактерії.

Зберігати груші потрібно в холодильнику, там вони не перезріють занадто швидко. Не варто класти їх в поліетиленовий пакет, тому що там вони можуть почати гнити. Фрукти повинні дихати, тому покладіть їх у кошик або паперовий пакет і помістіть туди, де немає сторонніх запахів. Груші відмінно вбирають аромати, і навряд чи вам сподобається запах ковбаси від солодкого фрукта.

Груші в кулінарії

Так як сирі груші важкі для шлунка, їх рекомендують запікати. Ми пропонуємо вам спекти з грушами кекси і пироги - виходить дуже смачно, перевірено!

грушевий татін - це відкритий пиріг з грушами, які попередньо обсмажуються в карамелі;

у йогуртового пирога з грушами неймовірно м'яке і повітряне тісто, він ідеально підходить для чаювання або сніданку;

любителі шоколаду оцінять кекс з грушами в сиропі - він не тільки смачний, але і виглядає на розрізі дуже ефектно.