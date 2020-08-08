Скачать
Неділя, 09.08.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
"Ювентус" запросить Сімоне Індзагі
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята

Лікар Комаровський розповів, як розпізнати меланому (Відео)

Лікар Комаровський розповів, як розпізнати меланому (Відео)
13:48 Сб, 8 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Меланома - один з найнебезпечніших видів раку, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи. Наша шкіра містить особливі клітини - меланоцити. Їх основною функцією є вироблення меланіну - пігментного речовини, забарвлюючого шкіру, волосся, очі і що знижує негативний вплив ультрафіолету на шкіру. З меланоцитів може розвиватися злоякісна пухлина, яка називається меланома. Найчастіше вона локалізується на шкірі, але може розвиватися на слизових оболонках, вражати очі, кишечник. Так як меланома частіше розвивається на шкірі, де її можна помітити, вона може бути діагностована самим пацієнтом. Чим раніше виявлено симптоми меланоми та встановлено діагноз, тим більше у пацієнтів шансів вижити.

Меланома є злоякісною пухлиною, яка зустрічається на відкритих ділянках тіла, що піддаються впливу сонячних променів.

Про це на своєму YouTube -каналів повідомив відомий український лікар Євген Комаровський.

За словами лікаря, існує два типи сонячних променів, що призводять до пошкодження шкіри. Найбільш небезпечними вважаються UVA-промені. Саме вони сприяють виникненню злоякісних утворень.

Виявляється, навіть п'ять сонячних опіків в дитинстві збільшують ризик розвитку меланоми на 80%. Це досить лякає цифра, а тому стежити за дитиною варто починати з самого раннього віку.

Комаровський також перерахував ознаки небезпечних родимок на тілі.

"Родимка повинна бути круглої або овальної форми. Симетричною. Якщо вона несиметрична, то показуйте лікарю", - зазначив лікар.

Крім того, її краї повинні бути рівними. Лікар закликав особливо уважно поставитися до невусів неоднорідного кольору, а також до тих, діаметр яких перевищує шість міліметрів.

"Останній пункт - динаміка. Наскільки швидко змінюються розміри. Родимка, яка швидко зростає, потребує огляду лікаря", - підсумував експерт.

Дослідження показали, що меланома частіше зустрічається й гірше протікає у блондинів і рудоволосих та рідко зустрічається у чорношкірого населення, вражаючи у них зазвичай лише шкіру пальців рук і ніг або долоней і підошов.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Меланома, Симптомі, Родимка, Лікар Комаровський.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вибори в Білорусі 2020: що відбувається в країні
02 Пантелеймона-Цілителя: історія і прикмети свята
03 День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
04 МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
20 людей розстріляли на ринку в Буркіна-Фасо
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Грузія заявляє про повну готовність вступу до НАТО
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
Україна з 9 серпня закриває КПВВ на адмінмежі з Кримом
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
День будівельника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся