Лікар Комаровський розповів, як розпізнати меланому (Відео)

Меланома - один з найнебезпечніших видів раку, оскільки розповсюджується через лімфу і кров майже в усі органи. Наша шкіра містить особливі клітини - меланоцити. Їх основною функцією є вироблення меланіну - пігментного речовини, забарвлюючого шкіру, волосся, очі і що знижує негативний вплив ультрафіолету на шкіру. З меланоцитів може розвиватися злоякісна пухлина, яка називається меланома. Найчастіше вона локалізується на шкірі, але може розвиватися на слизових оболонках, вражати очі, кишечник. Так як меланома частіше розвивається на шкірі, де її можна помітити, вона може бути діагностована самим пацієнтом. Чим раніше виявлено симптоми меланоми та встановлено діагноз, тим більше у пацієнтів шансів вижити.

Меланома є злоякісною пухлиною, яка зустрічається на відкритих ділянках тіла, що піддаються впливу сонячних променів.

Про це на своєму YouTube -каналів повідомив відомий український лікар Євген Комаровський.

За словами лікаря, існує два типи сонячних променів, що призводять до пошкодження шкіри. Найбільш небезпечними вважаються UVA-промені. Саме вони сприяють виникненню злоякісних утворень.

Виявляється, навіть п'ять сонячних опіків в дитинстві збільшують ризик розвитку меланоми на 80%. Це досить лякає цифра, а тому стежити за дитиною варто починати з самого раннього віку.

Комаровський також перерахував ознаки небезпечних родимок на тілі.

"Родимка повинна бути круглої або овальної форми. Симетричною. Якщо вона несиметрична, то показуйте лікарю", - зазначив лікар.

Крім того, її краї повинні бути рівними. Лікар закликав особливо уважно поставитися до невусів неоднорідного кольору, а також до тих, діаметр яких перевищує шість міліметрів.

"Останній пункт - динаміка. Наскільки швидко змінюються розміри. Родимка, яка швидко зростає, потребує огляду лікаря", - підсумував експерт.

Дослідження показали, що меланома частіше зустрічається й гірше протікає у блондинів і рудоволосих та рідко зустрічається у чорношкірого населення, вражаючи у них зазвичай лише шкіру пальців рук і ніг або долоней і підошов.