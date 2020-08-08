Лікар Комаровський розповів, як розпізнати меланому (Відео)

Меланома є злоякісною пухлиною, яка зустрічається на відкритих ділянках тіла, що піддаються впливу сонячних променів.
Про це на своєму YouTube -каналів повідомив відомий український лікар Євген Комаровський.
За словами лікаря, існує два типи сонячних променів, що призводять до пошкодження шкіри. Найбільш небезпечними вважаються UVA-промені. Саме вони сприяють виникненню злоякісних утворень.
Виявляється, навіть п'ять сонячних опіків в дитинстві збільшують ризик розвитку меланоми на 80%. Це досить лякає цифра, а тому стежити за дитиною варто починати з самого раннього віку.
Комаровський також перерахував ознаки небезпечних родимок на тілі.
"Родимка повинна бути круглої або овальної форми. Симетричною. Якщо вона несиметрична, то показуйте лікарю", - зазначив лікар.
Крім того, її краї повинні бути рівними. Лікар закликав особливо уважно поставитися до невусів неоднорідного кольору, а також до тих, діаметр яких перевищує шість міліметрів.
"Останній пункт - динаміка. Наскільки швидко змінюються розміри. Родимка, яка швидко зростає, потребує огляду лікаря", - підсумував експерт.
Дослідження показали, що меланома частіше зустрічається й гірше протікає у блондинів і рудоволосих та рідко зустрічається у чорношкірого населення, вражаючи у них зазвичай лише шкіру пальців рук і ніг або долоней і підошов.