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Втому - геть: як легко підбадьоритися

Втому - геть: як легко підбадьоритися
14:15 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Для того, щоб отримати заряд бадьорості, потрібно з'їсти всього 5 кавових зерен.

За словами нейропсихолога Ірини Хвінгіі, зарядитися енергією можна, вживаючи в їжу кілька кавових зерен.

Про це вона сказала в ефірі радіо Sputnik.

Фахівець відзначає: на особливу увагу заслуговують кавові зерна в шоколадній глазурі. За рахунок вмісту в шоколаді вітамінів групи В цей продукт заспокоює і, на відміну від кофеїну, не перенапружує нервову систему, що може спричинити проблеми з увагою, дратівливістю.

Кавові зерна в шоколаді знижують холестерин в організмі, тим самим надаючи благотворний вплив на серце, зазначає експерт.

Ірина Хвінгія стверджує: щоб підбадьоритися і активізувати нервову систему, досить з'їсти всього п'ять кавових зерен, покритих шоколадом.

Однак фахівець нагадує: продукти, багаті кофеїном, дають тимчасовий заряд бадьорості, але не замінюють повноцінний відпочинок і здоровий сон. Тому в першу чергу потрібно нормалізувати режим дня і добре висипатися.

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Все по темі:

Втома, Кава, Бадьорість, Кавові зерна.

Автор:

Телеграф
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