Какао: як вибрати і кому можна пити без шкоди для здоров'я

Какао - це всіма улюблений, смачний, ніжний напій, який заряджає гарним настроєм і дарує вашому організму масу корисних речовин, відмінно зміцнюючи здоров'я.

Боби какао цінувалися древніми народами: їх обмінювали на продукти, дорогоцінні метали, одяг.

Сьогодні кажучи "какао", ми маємо на увазі і какао-боби, і порошок какао, і масло. Ці продукти роблять на фабриках: видаляють з насіння какао оболонку, пресують і отримують масло. Відходи пресування - порошок какао.

Частина, що залишилася оболонка йде на корм худобі. ⠀

Какао містить фенілефіламін, меланін, флаванол, проціанідіни. Вживання какао знижує ризик депресії, захищає від шкідливого впливу ультрафіолету, допомагає зберегти шкіру молодою, нормалізує тиск і покращує кровообіг головного мозку. Випиваючи по чашці какао в день, ми знижуємо ризик інсульту та інфаркту, діабету, виразкової хвороби шлунка.

Какао багате кальцієм, магнієм, цинком, фолієвою кислотою, сірої, вітамінами. Воно зміцнює імунітет і сприяє виробленню гормонів щастя. Його добре вживати в якості підтримки організму в період стресів, після перенесених захворювань.

Кому можна пити какао

У какао є протипоказання: подагра, діарея, сечокам'яна хвороба, атеросклероз, ожиріння. Не варто зловживати і вагітним: напій погіршує засвоєння кальцію. Потрібно враховувати, що какао дуже калорійне і містить багато жирів. Надмірне вживання може викликати накопичення сечової кислоти і відкладення солей. Не варто пити більше чашки в день при захворюваннях нирок і сечостатевої системи.

Як вибрати какао

Щоб вибрати смачний і корисний какао, шукайте на упаковці слово "органіка": це означає, дерево не оброблялося хімією. Натуральний порошок какао повинен пахнути шоколадом, без ванільних ноток. Якщо в процесі виробництва какао нагрівають вище 45 градусів, боби втрачають частину своєї користі. Колір какао не повинен віддавати сірістю: вітаються всі відтінки коричневого.