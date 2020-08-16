Порятунок чи вбивство: чи варто мити голову господарським милом

Вважають, коричневі бруски з неприємним запахом зберігають густоту волосся і позбавляють від лупи.

Років 40 тому шампунь вважався розкішшю, і більшість жінок мили голову звичайним милом. Нерідко господарським: воно було дешевше. До сих пір багато хто впевнений, що це засіб - порятунок для тонких, схильних до жирності волосся і "ліки від лупи".

Господарське мило, треба визнати, екологічно чистий натуральний продукт. У його складі - жири рослинного і тваринного походження, луг.

Перші два компоненти, тут не посперечаєшся, корисні для волосся: добре очищають, захищають від зовнішніх факторів, активізують обмінні процеси в шкірі голови. А ось у лужного середовища позитивного мало: при постійному використанні компонент може пересушити шкіру і волосся.

Щоб миття волосся з господарським милом приносило користь, під час процедури потрібно дотримуватися "запобіжні заходи".

Щоб уникнути пошкодження структури волосся голову не намилюють бруском.

Волосся миють мильним розчином. Брусок натирають на терці і розводять у невеликій кількості води. Для одного разу достатньо столової ложки мильної стружки. Готовий розчин наносять на вологе волосся.

Масажують голову протягом 2-3 хвилин і змивають водою.

Після цього волосся обов'язково обполіскують водою з оцтом або лимонним соком. Це дозволить нейтралізувати луг. У літрі води розводять столову ложку оцту або додають сік половини лимона.

Не підходить господарське мило для темних фарбованого волосся: воно має освітлюючим ефектом і швидко вимиває фарбу.