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Позбавляємося від животика: легка дієта

Позбавляємося від животика: легка дієта
Оновлено 21:10 Пн, 17 Серпень 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Дієтологи розповіли, як швидко прибрати живіт. Результат буде видно вже через тиждень.

Горіхи, яйця, риба, несолодкий йогурт, ягоди, яблука, листова зелень, авокадо, соя - ось список продуктів, які допоможуть тобі боротися із зайвою жиром на животі.

Дієта досить ситна і смачна, тому вам не доведеться відчувати себе голодною протягом дня.

Меню молочної дієти:

Сніданок. Вершковий йогурт, банан, печене яблуко або груша, чорний чай без цукру.

Обід. 100 г нежирного сиру з медом, 100 г манної каші, вершкове морозиво.

Вечеря. Сирники, варене яйце, салат з огірків і помідорів, ряжанка або питний йогурт.

Порятунок чи вбивство: чи варто мити голову господарським милом

Ти можеш варіювати це меню на свій розсуд, головне - не збільшувати обсяг їжі і не додавати сахар.

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Все по темі:

Харчування, Дієта, Живіт.

Автор:

Телеграф
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