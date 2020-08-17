Позбавляємося від животика: легка дієта

Дієтологи розповіли, як швидко прибрати живіт. Результат буде видно вже через тиждень.

Горіхи, яйця, риба, несолодкий йогурт, ягоди, яблука, листова зелень, авокадо, соя - ось список продуктів, які допоможуть тобі боротися із зайвою жиром на животі.

Дієта досить ситна і смачна, тому вам не доведеться відчувати себе голодною протягом дня.

Меню молочної дієти:

Сніданок. Вершковий йогурт, банан, печене яблуко або груша, чорний чай без цукру.

Обід. 100 г нежирного сиру з медом, 100 г манної каші, вершкове морозиво.

Вечеря. Сирники, варене яйце, салат з огірків і помідорів, ряжанка або питний йогурт.

Ти можеш варіювати це меню на свій розсуд, головне - не збільшувати обсяг їжі і не додавати сахар.