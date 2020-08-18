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Вівторок, 18.08.2020
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Це впливає на здоров'я сну: яку мелодію вибрати для будильника

Це впливає на здоров'я сну: яку мелодію вибрати для будильника
Оновлено 08:26 Сьогодні Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Нове дослідження показало: звук будильника істотно впливає на те, як людина відчуває себе вранці.

Може здатися, гучний і тривожний сигнал підвищує пильність, концентрацію уваги. Але це не так, пише MedicalNewsToday.

Вчені працювали з п'ятдесятьма учасниками. Вони взяли за основу такий показник, як інерція сну. Це проміжний стан між переглядом сновидінь і неспання: людина хотіла б повернутися до сну, знесилений, але розуміє, що повинен прокинутися.

Чим довше і інтенсивніше стан інерції сну при першому пробудженні, тим більше інтенсивним стає ранкове почуття дискомфорту і розгубленості.

Вчені дізналися, який тип звуків будильника вибирають учасники і наскільки бадьорими або сонними вони відчувають себе вранці. Виявилося, люди, що віддавали перевагу мелодійні, приємні будильники, в ранні години відчували себе більш зібраними і працездатними. Якщо звуки будильника виявлялися різкими, переривчастими, учасники експерименту були розбитими, незібраними, дезорієнтованими.

Дослідження особливо актуально для тих, хто працює в екстремальних ситуаціях: лікарів, пілотів, рятувальників, поліцейських.

Навіть астронавти НАСА говорять, що інерція сну сильно впливає на їх результативність на МКС.

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"Ми думаємо, різкий звук порушує роботу мозку при пробудженні, в той час як більш мелодійний допомагає плавно переходити в активний стан, - відзначають автори дослідження. - Ми продовжимо вивчати зв'язок між звуками будильника і самопочуттям людини".

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Все по темі:

Сон, Будильник.

Автор:

Телеграф
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