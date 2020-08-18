Нервуєте - погризіть кешью: горіх допомагає нервовій системі

Медики визначили, що в шкаралупі індійського горіха кешью знаходяться речовини, які відновлюють пошкоджені нерви людини.

Згідно з результатами нового дослідження вчених з медичного центру Університету Вандербільда, шкаралупа горіха кешью може допомогти в лікуванні розсіяного склерозу і пов'язаних з цим захворювань центральної нервової системи.

Фахівці виявили, що хімічна сполука в цій шкаралупі сприяє відновленню мієліну, - речовини, яке формує захисну оболонку нервових волокон.

Руйнування мієліну в організмі людини може призводити до різних видів склерозу і захворювань центральної нервової системи.