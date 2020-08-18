Нервуєте - погризіть кешью: горіх допомагає нервовій системі

Згідно з результатами нового дослідження вчених з медичного центру Університету Вандербільда, шкаралупа горіха кешью може допомогти в лікуванні розсіяного склерозу і пов'язаних з цим захворювань центральної нервової системи.
Фахівці виявили, що хімічна сполука в цій шкаралупі сприяє відновленню мієліну, - речовини, яке формує захисну оболонку нервових волокон.
Руйнування мієліну в організмі людини може призводити до різних видів склерозу і захворювань центральної нервової системи.
"Ми розглядаємо це як захоплююче відкриття, яке пропонує новий напрямок в пошуках методів лікування, спрямованих на корекцію руйнівного впливу розсіяного склерозу та інших демієлінізуючих захворювань", - заявляють автори роботи.
Речовина в шкаралупі кешью називається анакардовою кислотою, і вчені припускають, що саме воно сприяє відновленню мієліну.
Дослідники протестували вплив шкаралупи кешью в експериментах з безпосереднім впровадженням активної речовини в клітини щурів, а також обробкою організму тварин цим з'єднанням. Виявилося, що у всіх випадках речовина показало збільшення рівня мієліну і зниження паралічу нервової системи.