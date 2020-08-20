Детокс печінки: очищуємося сезонними овочами та фруктами

Самопочуття людини багато в чому залежить саме від здоров'я печінки. Залоза відповідає за виведення, нейтралізацію токсинів, якщо вона барахлить, кровотік забруднюється продуктами розпаду життєдіяльності.

Печінка забезпечує детоксикацію, позбавляючи нас від продуктів розпаду, токсинів. У цьому біохімічному процесі задіяно безліч ферментів.

Щоб зрозуміти, що печінка не в порядку, потрібно прислухатися до свого самопочуття. Адже орган до останнього може бути не показувати свої "болячки". Якщо турбують болі після жирної їжі, метеоризм, гіркота в роті, варикоз, незвичайна висип на тілі, погане травлення, алергія, стрімко падає зір, відсутній статевий потяг - перевірте печінку.

Прийнято думати, що печінка страждає тільки у алкоголіків. На жаль, по ній "б'є" багато: гормональні таблетки, дефіцит білка в раціоні, безконтрольний прийом БАДів, відсутність здорового харчування, прийом жарознижуючих і антибіотиків.

Щоб допомогти органу, потрібно мінімізувати споживання рафінованого жиру, тваринних жирів. І налягати на овочі, фрукти: кабачок, гарбуз, диня, морква, лимони, апельсини, сухофрукти, яблука, буряк, абрикоси, груші, листова зелень, капуста всіх видів, ягоди з кислим смаком.

Корисний для печінки щоденний напій з куркумою. З біологічно активних добавок для оздоровлення печінки зазвичай призначають розторопшу, корінь лопуха, лецитин, Омега-3, пектин. Перед прийомом будь-яких БАДів необхідно проконсультуватися з фахівцем.