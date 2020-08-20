Допоможемо нашому волоссю: корисні продукти для підтримки здоров'я локонів

Всі ми знаємо корисні продукти для волосся. Так, це риба, яйця, печінку, лляне масло і горіхи. Ну, і хто у нас багато їсть горіхів або кожен день включає в меню дари моря? Так ніхто майже, причини при цьому можуть бути різними, починаючи зі звичайною ліні, закінчуючи небажанням набирати вагу, через нібито, шкідливих жирів.

Часто говорять і пишуть, що дієта для схуднення зіпсувала волосся, а причина цього явища - в дефіциті корисних жирів і білків, що і призводить до того, що волосся пересушується, ламаються і, в кінцевому підсумку, починають випадати.

Якщо коротко, для подолання цієї ситуації корисна будь-яка дієта з 1 г жиру на 1 кг ваги мінімум, ще краще буде якщо в цій дієті буде задовольнятися норма по білку. Не зайвими для поліпшення зовнішності будуть і продукти, багаті на вітаміни В і клітковиною, через те, що допомагають підтримати хороший стан шкіри голови.

Корисні продукти для волосся - джерела жирів

Тут можна перерахувати як насичені, так і ненасичені жири. Слід пам'ятати, що в здоровому раціоні кількість насичених жирів повинно бути не менше 10% від загальної кількості ліпідів. В общем-то, це нескладно підрахувати для себе якщо знати свою вагу.

Головна «жертва» всіх дієт і спроб схуднути, виключається з раціону практично всіма, відразу і мало не назавжди. Тим часом, жири вершкового масла в невеликих кількостях не так вже жахливі, навпаки, вони допомагають підвищити еластичність шкіри, і поліпшити стан волосяних фолікулів. Так що чайна ложка тут і там може стати запорукою нормального стану шевелюри.

Кокосове масло

Рослинний джерело насичених жирів і МСТ, гарний ще й високим вмістом вітамінів А і Е, а вони є найсильнішою антиоксидантної парою в раціоні сучасної людини. Продукт не тільки пригнічує апетит, що корисно на дієті, але і сприяє повноцінному харчуванню коренів волосся. Підходить і для масок, місцевого догляду, і поживних обгортань, правда, виключно для сухої шкіри голови.

Масло чорного кмину

Це вже джерело ненасичених жирів, багатий антиоксидантні вітаміни. Завдяки цікавому смаку подобається багатьом людям. Але його можна не тільки додавати в салат, а й нанести на корені волосся. Ефект виходить як від реп'яхової олії.

Лляна олія і насіння льня

Якщо комусь не хочеться додавати лляне масло в раціон, є капсули з цим продуктом. Вони допомагають повністю задовольнити дефіцит жирів, і сприяють оздоровленню в цілому. А ось питво склянки води зі столовою ложкою лляного насіння вранці перед сніданком не тільки сприяє очищенню кишечника, прискорює процеси зниження ваги, але і покращує стан волосся. Насіння льону крім корисних жирів містять ще й кальцій, і він сприяє зміцненню коренів і самого «тіла» волосини.