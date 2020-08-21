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Йдемо на зниження: які напої нормалізують тиск

Йдемо на зниження: які напої нормалізують тиск
15:37 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Багато людей страждають від гіпертонії, самі того не знаючи. Вони відчувають неприємні відчуття під час зміни погоди або після вживання продуктів, що підвищують тиск.

Ті, хто стежить за станом свого артеріального тиску, приймають таблетки на регулярній основі, але всі препарати мають побічні ефекти. Дізнайтеся, як знизити тиск за допомогою напоїв.

Зелений чай

Незважаючи на те, що в зеленому чаї, як і в каві, міститься кофеїн, вчені стверджують, що він знижує тиск. В Единбурзькому університеті проводили дослідження того, як цей напій впливає на артеріальний тиск. З'ясувалося, що він знижує і верхнє, і нижню тиск. Зелений чай розширює судини, запобігає появі холестеринових бляшок і є сечогінним засобом. У сукупності ці властивості дають подібний ефект. Також зелений чай можна пити для зміцнення серця, так як в ньому міститься калій.

Яблучний сік

У яблуках містяться пектини. Вони очищають судини і допомагають їм краще працювати. У них також міститься калій і магній, а ці вітаміни необхідні людям з підвищеним тиску для зміцнення серця. Рекомендується пити яблучний сік за півгодини до прийому їжі. Притому, не варто вживати його на голодний шлунок, так як він підвищує кислотність, що може призвести до гастриту і виразці.

Буряковий сік

Цей напій також рекомендують вживати для зниження кров'яного тиску. Можна пити його в чистому вигляді, а можна розбавляти з медом або журавлинним соком 1: 1. По-перше, такий сік заспокоює нервову систему, а тиск у багатьох людей часто викликано стресом. Як і інші напої, буряк допомагає розширювати судини завдяки своїм мікроелементам. Сік виводить зайву рідину для організму. Все це допомагає нормалізувати артеріальний тиск.

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Все по темі:

Гипертония, Самопочуття, Артеріальний тиск.

Автор:

Телеграф
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