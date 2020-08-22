Личко сяятиме: як використовувати вазелін в косметичних цілях

Якщо вдома є баночка вазеліну, ви вже забезпечені необхідним для косметичних маніпуляцій.

Засіб для зняття макіяжу, помада, крем для обличчя та ніг - все це старий добрий вазелін. Використовуйте його потенціал правильно.

1. Вазелін відмінно зволожує губи, замінює гігієнічну помаду. Змащуйте їм губки в спеку, щоб не пересихали. А взимку вазелін захистить їх від розтріскування. Виглядає як блиск, тому можна мазати ніжну шкіру хоч кожен день.

2. Коли фарбуєте волосся або покриваєте нігті лаком, скористайтеся вазеліном. Змастіть вазеліном зону навколо лінії росту волосся, щоб плями фарби не «вкарбувалися» в шкіру. Нанесений навколо лунки нігтя, вазелін не дасть забруднити лаком шкіру пальця навколо.

3. Використовуйте вазелін в якості крему для ніг: він позбавляє від сухості і тріщин. Нанесіть його перед сном на чисті ноги і надіньте шкарпетки. Всього за пару процедур змініть вид своїх ступень до невпізнання.

4. вазелін можна фіксувати брови, надавати їм форму і зволожувати одночасно. Вії будуть рости швидше і стане густішим, якщо на ніч обробити їх старої щіточкою від туші, змащеній вазеліном.

5. Для пересушені кінчиків волосся вазелін стане хорошою альтернативою ламінування. Наносите його кілька разів в тиждень в невеликій кількості.

6. Якщо у вас немає під рукою засоби для зняття макіяжу, скористайтеся вазеліном. Він не тільки позбавить від водостійкої косметики, але і зволожить шкіру.

7. Навіть лупа не встоїть перед вазеліном: після миття волосся, коли вони злегка підсохнуть, нанесіть трохи вазеліну на шкіру голови. Чи не змивайте. Повторюйте таку процедуру пару тижнів - і помітите, що лупа зникла.

8 Якщо у вас немає проблем зі шкірою, спробуйте вазелін як нічний маски-крему. Розподіліть горошину кошти по обличчю і вирушайте спати. Вранці шкіра буде розгладженою і зволоженою.