Що відбувається з серцем після вживання енергетика

Багато людей вживають енергетичні напої, щоб побороти сонливість, підвищити працездатність і поліпшити настрій. Але мало хто замислюється про те, що такі напої завдають здоров'ю серйозної шкоди. У цьому матеріалі розповідається, як діють енергетики на серце.

У складі таких напоїв є велика доза кофеїну, цукру та інших речовин, які негативно позначаються на стані здоров'я. Особливо, якщо енергетики вживати щодня, по кілька разів. Вони сприяють різкому викиду гормонів стресу в організмі, які прискорюють роботу центральної нервової системи, підвищуючи продуктивність.

Але разом з цим, вони порушують її діяльність і призводять до проблем із серцем. Через такі напої прискорюється пульс і артеріальний тиск, відбуваються спазми судин і скаче рівень цукру в крові.

Відзначено, що невелика доза енергетичних напоїв допустима. Якщо людині на кілька годин потрібно побороти сонливість, щоб закінчити якесь важливе завдання.

Але ці напої викликають звикання, тому зловживати ними не можна ні в якому разі.