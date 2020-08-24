З анемією жарти погані: основні ознаки, які не можна ігнорувати

Захворювання, при якому рівень гемоглобіну або еритроцитів в крові падає нижче норми називається анемія. Найчастіше вона викликана дефіцитом заліза в організмі і турбує жінок у віці від 20 до 50 років. Далі розкажемо про ознаки, які можуть вказувати на наявність анемії.

Втома

Перманентна втому і відсутність сил - перші симптоми того, що з вашим організмом відбувається щось не те. Найчастіше це пов'язано з тим, що в наші тканини не потрапляє необхідну кількість кисню. Організму не вистачає енергії на повсякденні речі, тому іноді принести продукти з магазину або піднятися по сходах стає важко.

Задишка і прискорене серцебиття

Через дефіцит кисню в крові може частішати пульс або з'являтися задишка. Це відбувається, тому що організм намагається компенсувати нестачу повітря, перекачуючи більше крові по судинах, або намагаючись отримати більше повітря через легені.

Блідість

Погіршений кровообіг так само впливає і на колір шкіри. Вона стає тьмяною і значно втрачає колишньої здоровий вигляд.

Головний біль

Тут вже проблема в нестачі кисню. Іноді може бути головний біль, так як змінюється тонус судин у мозку.

На наявність захворювання може також вказувати випадання волосся, проблеми з нервовою системою (підвищена дратівливість, порушення концентрації уваги), порушення менструального циклу.