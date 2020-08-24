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З анемією жарти погані: основні ознаки, які не можна ігнорувати

З анемією жарти погані: основні ознаки, які не можна ігнорувати
Оновлено 10:33 Сьогодні Телеграф neboley.com.ua pexels.com
Захворювання, при якому рівень гемоглобіну або еритроцитів в крові падає нижче норми називається анемія. Найчастіше вона викликана дефіцитом заліза в організмі і турбує жінок у віці від 20 до 50 років. Далі розкажемо про ознаки, які можуть вказувати на наявність анемії.

Втома

Перманентна втому і відсутність сил - перші симптоми того, що з вашим організмом відбувається щось не те. Найчастіше це пов'язано з тим, що в наші тканини не потрапляє необхідну кількість кисню. Організму не вистачає енергії на повсякденні речі, тому іноді принести продукти з магазину або піднятися по сходах стає важко.

Задишка і прискорене серцебиття

Через дефіцит кисню в крові може частішати пульс або з'являтися задишка. Це відбувається, тому що організм намагається компенсувати нестачу повітря, перекачуючи більше крові по судинах, або намагаючись отримати більше повітря через легені.

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Блідість

Погіршений кровообіг так само впливає і на колір шкіри. Вона стає тьмяною і значно втрачає колишньої здоровий вигляд.

Головний біль

Тут вже проблема в нестачі кисню. Іноді може бути головний біль, так як змінюється тонус судин у мозку.

На наявність захворювання може також вказувати випадання волосся, проблеми з нервовою системою (підвищена дратівливість, порушення концентрації уваги), порушення менструального циклу.

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Все по темі:

Здоровья, Анемия, Хвороба, Ознаки.

Автор:

Телеграф
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