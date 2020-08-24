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Дає ефект схуднення: як уникнути набору зайвої ваги за допомогою яєць

Дає ефект схуднення: як уникнути набору зайвої ваги за допомогою яєць
15:42 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Відразу кілька досліджень показали користь від вживання яєць в справі схуднення і підтримки здорової ваги. Перевага даного продукту полягає в тому, що він багатий білком і іншими поживними речовинами, при цьому утримуючи мало калорій.

Збалансоване харчування в поєднанні з достатньою фізичною активністю є найкращим способом уникнути набору зайвої ваги. Тим, хто прагне позбутися від надлишку жиру, фахівці радять вживати яйця.

"Певні продукти можуть допомогти прискорити метаболізм і схуднути. Перш за все, це продукти, багаті білком, - вони сприяють збереженню тривалого почуття ситості, допомагають з'їдати менше калорій протягом дня, що в кінцевому підсумку дає ефект схуднення. Яйця є одним з кращих джерел білка - в цьому продукті він дуже добре засвоюється організмом", - цитує експертів The Health Site.

У його статті фахівці розповіли, як схуднути за допомогою яєць - з цією метою вони радять вживати продукт на сніданок. Дослідники підтверджують: сніданок, багатий білком, дозволяє домогтися зниження кількості калорій протягом решти дня. Згідно з даними, опублікованими в British Journal of Nutrition, білок ефективно допомагає в лікуванні ожиріння і метаболічного синдрому.

"Білок - це будівельний матеріал ваших м'язів. Тому продукти, багаті на білок, допомагають схуднути. Розвинена м'язова маса покращує обмінні процеси, активізує спалювання жиру", - констатують фахівці. Чому вони вважають, що яйця краще вживати вранці, за сніданком?

За словами експертів, a цей час доби травна система особливо активна - вона від природи «запрограмована» на отримання їжі після нічного відпочинку. Вранці травний тракт легше розщеплює білки та інші поживні речовини, що містяться в яйцях. Таким чином, користь від продукту виявляється максимальною.

"Багато людей бояться яєчних жовтків, однак жир, присутній в них, насправді допомагає нормалізувати баланс« поганого »і« хорошого »холестерину в організмі. Вживання 1-2 цілих яєць в день не підвищити ризику серцевих захворювань, якщо їх немає. Хоча американська кардіологічна асоціація рекомендує сердечникам вживати щодня тільки два яєчні білки", - розповіли дієтологи.

Вони підкреслюють, що потрібно уникати поєднань яєць з тваринним жиром. Кращий варіант для схуднення - є вживання їх разом з овочами.

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Все по темі:

Дієта, Зайва вага, Яйця, Схудення.

Автор:

Телеграф
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