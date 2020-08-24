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Така смачна, і така шкідлива: чому ковбаса не корисна для організму
Така смачна, і така шкідлива: чому ковбаса не корисна для організму

Така смачна, і така шкідлива: чому ковбаса не корисна для організму

Така смачна, і така шкідлива: чому ковбаса не корисна для організму
23:00 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
По правді кажучи, причин ігнорувати ковбасу набагато більше, ніж причин її любити.

Чому краще відмовитися від вживання ковбаси, в своєму Instagram-акаунті розповіла ендокринолог Зухра Павлова.

Фахівець відзначає: зараз при виробництві продукту використовуються м'ясо, спеції досить непоганої якості. Шкідливим ковбаску роблять нітрати, що додаються в фарш, щоб не "чіплялися" шкідливі мікроби, в тому числі викликають ботулізм.

За словами фахівця, самі нітрати нешкідливі для людини, але, потрапляючи в організм, вони вступають в реакцію з білками, в результаті чого утворюються небезпечні речовини - кінцеві продукти глікування.

Вони підвищують ризик виникнення онкології, цукрового діабету, хвороб серця, судин, провокують ожиріння, що призводить до скорочення тривалості життя.

Деякі виробники і продавці стверджують: існує органічна ковбаса без нітратів.

Зухра Павлова переконана: це помилка. Щоб попередити ботулізм, фарш насичують особливою культурою бактерій, що синтезують величезний обсяг нітратів.

У підсумку "безпечна" ковбаска може стати таким же джерелом серйозних захворювань, як і дешеві аналоги. Ендокринолог нагадала: червоне м'ясо шкодить організму в двох випадках - в смаженому вигляді і у вигляді ковбасних виробів. Приготоване іншими способами, воно являє собою безпечний і навіть корисний продукт.

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Ковбаса.

Автор:

Телеграф
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