Не тільки для зору: 3 важливих властивості моркви для здоров'я

Всі знають, що морква корисна для зору. А ще вона допомагає успішно боротися із зайвою вагою і попереджати різні захворювання!

Компонент, за який ми особливо цінуємо морквину, - провітамін А, який в присутності жиру в організмі перетворюється на вітамін А. Його найважливіша «робота» - захист клітинних мембран, уповільнення старіння і профілактика онкозахворювань. У відвареної цілком моркві міститься фалкарінол - речовина, що надає протипухлинну дію. Причому на 25% більше, ніж у моркві, приготовленої в нарізаному вигляді! А якщо кришка каструлі при варінні щільно закрита, з овочів не випаровуються корисні вітаміни: А, В, С, D, E, K, PP.

Користь моркви для імунітету

Якщо ти не любиш варену моркву, то навряд чи відмовишся від стаканчика свіжовичавленого соку. Можна додати за смаком цукор або ванілін, а для повного засвоєння організмом корисного каротину - вершки. Пити сік краще відразу після приготування, так як каротин втрачає свою активність при контакті з повітрям. Морквяний сік корисний для зору круглий рік.

І якщо влітку він ще й допомагає краще засмагнути, то восени і взимку він підтримує імунітет і допомагає боротися із застудами. Якщо болить горло, досить прополоскати його підігрітим морквяним соком, щоб відчути полегшення. При сильному кашлі додай пару чайних ложок меду в склянку теплого соку і випий перед сном. Якщо замість меду додавати молоко, то це засіб полегшить стан при бронхіальній астмі. А ще морквяний сік хороший для профілактики авітамінозу, корисний при проблемах з печінкою і наявності каменів в нирках і жовчному міхурі.

Користь моркви для травлення

Сира морква дуже корисна при проблемах з травленням. Салат з тертої моркви з рослинним маслом (можна - з додаванням насіння кунжуту) краще всякого проносного допоможе вирішити проблему «ледачого кишечника». Сполуки сірки, які присутні в цьому овочі, стимулюють зростання корисних бактерій в організмі, тому його радять включати в раціон при дисбактеріозі.

Користь моркви для схуднення

Морквяна дієта ефективно допомагає знизити вагу, так як вона добре активізує обмін речовин в організмі. Інформація, що міститься в моркві клітковина успішно виводить надлишки холестерину. Вона містить мінімум жирів фактично вимагає більше енергії на її переварювання, ніж дає організму калорій.

Не варто мати на увазі під дієтою перехід на одну суцільну морквину. Просто включи в своє меню салати з морквою, яблуком і селерою, використовуй її як вгамовує голод перекусу замість булочок і бутербродів. Замінивши корисним овочем звичні калорійні страви, ти зможеш поступово позбутися від зайвих кілограмів.