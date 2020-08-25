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Втома від життя: як розпізнати приховану депресію

Втома від життя: як розпізнати приховану депресію
17:40 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Деякі так професійно носять "щасливі маски", що складно здогадатися про депресивний стан. Інші навіть не підозрюють, що у них депресія.

Люди з прихованою депресією не хочуть навіть собі зізнатися в спустошеності, не кажучи про оточуючих.

Вони думають: потрібно просто жити, тяжкість на душі "розсмокчеться" сама собою. Але розсмоктується вона рідко.

За якими дивацтвами у поведінці можна здогадатися про масковану депресію, розповідає PsychCentral.

1. Дивацтва в їжі і режимі сну.

Якщо ваш друг завжди любив висипатися, а тепер дзвонить поговорити в 7 ранку, у нього явно проблема. Депресивна людина може намагається придушити почуття їжею, алкоголем. Відчуття тілесної наповненості дозволяє відчувати себе менш спустошеним емоційно. Спиртне маскує сум і самотність. Іноді, навпаки, втративши інтерес до життя, можна перестати радіти стравам.

2. "Щасливе обличчя", постійні виправдання.

Як би людина не прагнула видавлювати посмішку, виглядати щасливим при депресії складно: щоб носити "маску", потрібні сили. Тому люди з прихованою депресією не проводять багато часу з іншими, виправдовуються, чому не змогли прийти на свято, разом пообідати або просто побачитися ненадовго.

3. Більш філософська мова, ніж зазвичай.

Якщо ваш друг не захоплювався розмовами про сенс життя, але раптом впав в філософствування, значить він шукає обгрунтування власного існування. Людина в депресії багато розмірковує про пошук щастя, необхідності все поміняти, намітити нові цілі. Так він бореться з похмурими думками, які не відображаються оточуючим.

4. Заперечення проблеми і спроби її вирішити.

Ніхто не повинен знати "таємницю", але повернути себе в нормальний стан людина намагається. Наприклад, при прихованій дисперсії він може записатися до психолога, а на наступний день передумати, адже "все в порядку". Людина страждає, але не хоче визнавати свою слабкість і показувати її оточуючим.

5. Більш гострі реакції на світ.

При маскованих депресії все речі відчуваються більш яскраво, інтенсивно. Почуття стають потужними: ніби знаходилися під забороною, але раптом вирвалися назовні. Людина може заплакати під час кінофільму або занадто розлютитися на водія, підрізав на дорозі. Він легко виявляє ніжність і визнається в любові.

6. "Репресивний реалізм".

Це погляд на світ з більш песимістичних позицій, ніж зазвичай. Людина дуже тверезо бачить те, що відбувається навколо. Хоча ще недавно будував оптимістичні плани на життя, мріяв, вірив у краще.

7. Гнів і дратівливість.

Вони притаманні не всім "приховано депрессируют", але теж зустрічаються. Якщо людина стала злим, гнівливим, причому веде себе так постійно, цілком можливо, він в депресії, яку не хоче показувати або навіть не усвідомлює.

8. Сильне відчуття втоми.

Всі ми час від часу втомлюємося, але при прихованій депресії втома не проходить ніколи. Людина прокидається розбитим і не відчуває сил ввечері.

9. Втрата концентрації.

Людина може як би "зависати" під час розмови, втрачати хід думки, насилу концентруватися на робочих завданнях.

10. Фізичні прояви прихованої депресії.

На приховану депресію можуть вказувати різкий біль в попереку, проблеми з травленням, головний біль. Не виключено розвиток онкології, діабету другого типу, артриту, аутоімунних хвороб.

11. Знижений статевий потяг.

Деякі дослідники вважають цей ознака ключовим при діагностиці прихованої депресії.

Якщо підозрюєте у себе або близької приховану депресію, зверніться за допомогою до досвідченого психолога, психотерапевта. Спробуйте зайнятися спором, йогою і просто гарненько відпочиньте. Чи не буде зайвою підтримка сім'ї, друзів, психотерапевтичної групи.

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Депресия.

Автор:

Телеграф
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