Не можете схуднути? Топ-4 помилки, які заважають позбутися від зайвої ваги

Помилки в схудненні можна розділити на кілька основних груп. Але перш, ніж почати розбирати ці головні помилки про схуднення, необхідно зрозуміти, що за своєю суттю, схуднення - це процес виправлення допущених раніше помилок в харчуванні.

Тому важливо при виправленні цих помилок не допускати нових. Отже, помилки схуднення по порядку:

1. Голодування

Найважливіша і часта помилка при схудненні - це повна відмова від їжі. Начебто логічно: якщо не поставляти організму поживних речовин, то той волею-неволею змушений буде використовувати свої запаси жиру.

На жаль, повна відмова від їжі всього лише вкрай уповільнює обмін речовин. Безсумнівно, вага знизиться, можливо, сильно. Тільки як тільки відновиться прийом їжі (що не може не статися), організм почне з подвоєною силою запасати поживні речовини, відкладаючи їх у вигляді жирового прошарку. Все це дуже шкідливо для клітин печінки, які замість запасів глікогену починають запасати жир. Виникає ожиріння печінки, можлива поява цирозу - вмирання клітин печінки.

Ще одним негативним результатом повного голоду є збільшення кількості споживаної їжі. Іншими словами, наголодавшісь, такий починає їсти більше і частіше. В результаті набирає навіть більше, ніж було до цього.

2. Переїдання вуглеводів

Інший помилка при схудненні є переїдання вуглеводів в різних формах. Це може бути і поїдання великих порцій фруктів, меду та інших продуктів, що містять велику кількість вуглеводів. А саме переїдання вуглеводів може призводити до прискореного запасання організмом жиру.

При високих дозах вуглеводів (більше 90 гр. за один прийом), цукор в крові підвищується, і печінка змушена швидко приймати глюкозу з крові на зберігання у вигляді глікогену. Згодом цей глікоген вивільняється в кров, і тим самим не допускаються різкі скачки цукру в крові. При високих дозах вуглеводів печінку, яка в нормі може вмістити близько 90-100 гр. вуглеводів, змушена справлятися з куди більшими обсягами глюкози. Коли глюкозу вже стає нікуди дівати (клітини печінки заповнені), печінку змушена переробляти глікоген в жири, щоб звільнити частину клітин для зниження рівня цукру в крові. У підсумку, жиру в організмі додається, вага не падає, а зростає.

3. Вживання великої кількості варених овочів (буряка, моркви).

Корисні овочі, такі як морква і буряк, також можуть призводити до збільшення ваги тих, що худнуть. Справа в тому, що при варінні, глікемічний індекс цих овочів помітно збільшується. Клітковина, в звичайному вигляді не засвоюється в організмі, при термічній обробці утворює прості цукри, які швидко всмоктуються в тонкому кишечнику і різко підвищують рівень цукру в крові. Крім зайвої калорійності, небезпека тут ще в тому, що після різкого стрибка, цукор крові також швидко падає, викликаючи глибоке почуття голоду. Знову хочеться їсти. У підсумку, виникає переїдання.

4. Повне виключення жирів з раціону

Безсумнівно, жирів не можна переїдати, але аж ніяк не через появу зайвої ваги. Поява зайвої ваги, як не дивно, пов'язано, здебільшого, з переїданням вуглеводів. Шкода жирів для організму пов'язана, перш за все, з небезпекою розвитку атеросклерозу судин - причини смерті № 1 в світі! Але зовсім виключати жири з раціону неправильно і навіть шкідливо для здоров'я, це є помилкою при схудненні.

Якщо виключити жири з щоденного раціону харчування, навіть при схудненні. Адже жири важливі для мембран клітин, для нервової системи, гормональної системи. Недолік жирів може призводити до розвитку жовчнокам'яної хвороби.

Рослинні жири потрібно обов'язково включати в щоденний раціон. При вживанні окремо від тваринних жирів, рослинні жири дуже погано засвоюються, тому ніяк не позначаться на збільшенні калорійності раціону. Отже, навіть при схудненні необхідно включати в раціон хоча б одну чайну ложку рослинної олії.