Обережно, яйця! Як запобігти зараженню продукту мікробами

При зберіганні яєць мікроорганізми можуть розмножуватися і викликати їх псування.

Дієтологи нагадують: визначити "на око", чи є в яйці патогенні бактерії, неможливо. Але ризик підхопити інфекцію існує завжди.

Експерти дають кілька порад: Не слід поміщати яйце в дезінфікуючий засіб: його шкаралупа має пористу структуру, яка "пропускає" всередину токсичні речовини.

У холодильнику яйця потрібно ізолювати від інших продуктів. Мити їх варто тільки перед приготуванням, в решті випадків досить просто почистити сухою щіткою, інакше можна зіпсувати захисне покриття продукту.

Сире яйце, вилучене з шкаралупи, не повинно доторкатися кухонних столів і інших поверхонь.