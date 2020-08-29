Для тих, кому за 50: чому варто наповнити свій раціон цитрусовими

Фахівці з'ясували, що вітамін С допомагає зберегти скелетно-м'язову масу.

Експерти пояснили: після 50 років обсяг м'язової маси з кожним роком зменшується на 1%. Це призводить до саркопенія, діабету, розвитку інвалідності, старечої немочі, передчасної смерті.

Більш ранні дослідження виявили, що вітамін С підтримує захисні функції м'язової тканини. Представники Університету Східної Англії припустили, що він також може запобігти віковій втрату м'язової маси.

В експерименті брали участь понад 13 тисяч чоловіків і жінок 42-82 років, які впродовж тижня вели щоденники харчування. Було встановлено: у тих, хто щодня вживав багато продуктів, багатих вітаміном С, обсяг скелетної м'язової маси і рівень вітаміну в крові були значно вище, ніж у тих, хто харчувався інакше.

Автори дослідження відзначають: вітаміну С достатньо у фруктах, овочах, вітамінних комплексах. Щоб заповнити його недолік і знизити ризик вікового скорочення обсягу м'язів, необов'язково вживати його у великих дозах: літнім досить з'їдати один цитрус в день.