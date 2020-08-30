І перекусив, і здоров'я зміцнив: що найкраще підійде для другого сніданку

Горіхове масло - один з кращих варіантів для перекусу. Однак при виборі важливо звертати увагу на кількість цукру в банку. Віддавайте перевагу варіантам, в яких немає зайвих інгредієнтів. В ідеалі, тільки самі горішки.

Вчені встановили, що регулярне вживання горіхів або горіхового масла, допомагає знизити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу.

Деякі горіхи, такі як волоські, містять багато поліненасичених жирних кислот, які є корисними для серця жирами і можуть грати роль в зниженні рівня тригліцеридів.

Додатковий плюс - це присутність білка, клітковини, вітамінів, мінералів і антиоксидантів, що приносять масу переваг для здоров'я.

Горіхи і горіхове масло можуть бути калорійними. Тому розмір порції не повинен перевищувати дві столові ложки. Масло можна поєднувати з цільнозерновим хлібом, селерою, яблуками або грушами, і навіть додавати його в знежирений йогурт.