Скачать
Неділя, 30.08.2020
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Літо закінчується: якою буде погода в останні дні
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Робота школи на карантині: в МОЗ розповіли, кому доведеться вчитися виключно дистанційно
Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
Постол в чемпіонському бою програв Раміреса (Відео)
30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
30 серпня - яке свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

І перекусив, і здоров'я зміцнив: що найкраще підійде для другого сніданку

І перекусив, і здоров'я зміцнив: що найкраще підійде для другого сніданку
Оновлено 15:13 Сьогодні Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Горіхове масло - один з кращих варіантів для перекусу. Однак при виборі важливо звертати увагу на кількість цукру в банку. Віддавайте перевагу варіантам, в яких немає зайвих інгредієнтів. В ідеалі, тільки самі горішки.

Вчені встановили, що регулярне вживання горіхів або горіхового масла, допомагає знизити ризик серцевих захворювань і діабету 2 типу.

Деякі горіхи, такі як волоські, містять багато поліненасичених жирних кислот, які є корисними для серця жирами і можуть грати роль в зниженні рівня тригліцеридів.

Додатковий плюс - це присутність білка, клітковини, вітамінів, мінералів і антиоксидантів, що приносять масу переваг для здоров'я.

Для тих, кому за 50: чому варто наповнити свій раціон цитрусовими

Горіхи і горіхове масло можуть бути калорійними. Тому розмір порції не повинен перевищувати дві столові ложки. Масло можна поєднувати з цільнозерновим хлібом, селерою, яблуками або грушами, і навіть додавати його в знежирений йогурт.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рацион, Перекус, Харчування, Горіхи.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "У нього свої мурахи в голові": Федецький прокоментував перехід Ракицького в російський клуб (Відео)
02 Невловимий Депа - в огляді матчу Ліон - Діжон
03 Танці, самоіронія і трохи божевілля: Lucas Bird записали кавер на популярну пісню (Відео)
04 Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
05 Протести в Мінську: силовики затримують журналістів (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День шахтаря в Україні: деталі
День шахтаря в Україні: деталі
День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості
День в ООС: бойовики двічі порушили досягнуті в Мінську домовленості
Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю
Нормалізація відносин: ОАЕ скасували економічний бойкот Ізраїлю
Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Негативний результат: Олені Кравець вдалося побороти COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся