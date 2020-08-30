Названо найкорисніший спосіб приготування картоплі

Всім давно відомо, як двічі два, що картопля - далеко не самий корисний овоч. Але дієтологи довели, що більш шкідливим цей продукт стає через те, що ми його неправильно готуємо.

Овоч при розумному споживанні і відсутності протипоказань абсолютно нешкідливий для здоров'я людини.

Про це в ефірі радіо Sputnik розповіла дієтолог Ірина Лизун.

Багато, хто стежить за вагою, свідомо відмовляються від цього продукту через високу енергетичну цінність і підвищеного вмісту крохмалю. Лікар пояснює: в овочі міститься корисна різновид крохмалю - резистентний, однак при готуванні його властивості змінюються.

За словами експерта, користь чи шкода страв з картоплі залежать від способу його термічної обробки. Так, найбільш низькокалорійний і корисний - запечений в шкірці молодий коренеплід. Причому очищати перед вживанням його не потрібно: антиоксиданти знаходяться саме в шкірці, а також шарі під нею.

Максимально калорійним овоч стає в результаті обсмажування. Тому найшкідливіше картопляне блюдо - картопля фрі. У традиційного пюре теж високі показники глікемічного індексу, а якщо в ньому ще й вершкове олію, енергетична цінність зростає в рази.

Ірина Лизун також розвіяла міф про те, що батат більш корисний, ніж звичайна картопля. Фахівець каже, дієтичним цей сорт точно не назвеш: він містить багато цукру і відрізняється високою калорійністю, тому замінювати їм традиційний овоч для зниження ваги безглуздо.