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Якщо ослаблений імунітет: головні ознаки

Якщо ослаблений імунітет: головні ознаки
22:56 Нд, 30 Серпень 2020 Телеграф Фото: pixabay
Іноді імунітет стає занадто "ледачим", загальмованим і не встигає зреагувати на вторгнення інфекцій. У цьому випадку нам легко підчепити будь-яку вірусну або бактеріальну інфекцію.

Імунна система людини працює без вихідних і свят, щоб захистить організм від патогенів. Підтримати роботу імунітету можна тільки за допомогою здорового способу життя і правильного харчування.

Однак стреси, малорухливий спосіб життя, алкоголь, куріння - послаблюють його і роблять організм більш уразливим перед інфекціями. Лікарі назвали чотири ознаки, які сигналізують про те, що імунітет ослаблений і не готовий протистояти перед різними інфекціями і вірусами.

Ви хворієте частіше і одужує важче. Це очевидна ознака слабкого імунітету. Організм не може протистояти бактеріям, грибків і вірусів. Експерти стверджують, що якщо ви хворієте застудами частіше, ніж три рази на рік, то це ознака слабкого імунітету. Також довше заживають травми і порізи. Якщо вам доводиться більше двох разів на рік використовувати лікування антибіотиками і бактеріальні інфекції викликають важкі форми хвороби, то це може бути симптомом імунодефіциту.

Постійна перевтома. Якщо ви часто відчуваєте втому і не можете виспатися, то це може бути ознакою того, що імунітет постійно намагається побороти якусь хворобу. Для виконання всіх функцій організму потрібна енергія, а ослабленою імунною системою потрібно більше енергії, ніж зазвичай, щоб продовжувати боротьбу з інфекціями, а це призводить до перевтоми.

Проблеми з травленням. Як стверджують фахівці з Університету Джона Хопкінса, багато в чому імунітет залежить від стану кишечника. Корисні бактерії кишечника виділяють антитіла та інші необхідні для зміцнення імунітету речовини. Якщо є дисбактеріоз, то організм більш схильний до до аутоімунних і запальних захворювань. Кишкові бактерії відіграють велику роль в травленні. Якщо у вас часто бувають запори або діарея, то це сигналізує про зниження імунітету.

Виразки в роті. Виразки в роті можуть виникати з цілого ряду причин, наприклад, механічне пошкодження, коли ви прикусили мову або щоку. А може бути причиною і ослаблений імунітет. Стрес - ще одна ймовірна причина появи виразок. Відомо, що тривалий стрес є однією з причин ослаблення імунітету.

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