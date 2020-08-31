Корисний сніданок: що не варто їсти натщесерце

Коли ми голодні, з'їсти ми можемо що завгодно. Однак в цьому випадку потрібно задуматися про вплив різних продуктів на організм.

Знаєте, який сніданок є найпопулярнішим? Круасан, сік апельсина і чашечка кави. Однак це досить не корисний сніданок, який не варто вживати на голодний шлунок. Детальніше розповімо і про інші подібні продукти.

Кава

Цей напій прискорює продукцію шлункового соку, через що дратується слизова і шлунок. У підсумку ви можете заробити гастрит або виразка.

Холодна газована вода

Всі ми знаємо, що ранок потрібно починати зі склянки води. Саме таким чином можна запустити процес травлення і прискорити обмін речовин. Однак вода повинна бути теплою або кімнатної температури, оскільки холодна вода негативно впливає на організм.

Дріжджі

Будь-яка випічка з дріжджами відмінно втамовує голод, але є не найкращим вибором, якщо ви зголодніли. Дріжджі викликають підвищене газоутворення, неприємні відчуття і важкість у шлунку. Якщо ви любите гарячу випічку на сніданок, готуйте млинці або листкове тісто.