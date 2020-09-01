Ніколи не розігрівайте цю страву: несподівана заява медиків

Медики розповіли, що в цій страві можуть бути шкідливі бактерії.

При повторному розігріванні багато продуктів втрачають свої корисні властивості і смакові якості. А деякі з них можуть викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом. Вчені з'ясували, що серед усіх круп шкідливим після розігрівання стає саме рис.

Справа в тому, що в цьому продукті можуть бути спори бактерій Bacillus cereu, які виживають в процесі приготування страви. Ці бактерії здатні викликати харчові токсикоінфекції у людини.

Експерти кажуть, що рис потрібно класти в холодильник не пізніше, ніж через годину після його подачі на стіл. При кімнатної температурі шкідливі мікроорганізми починають активно розмножуватися. В цілому, готову страву не рекомендується зберігати більше доби.

"Якщо ви з'їсте рис з бактеріями Bacillus cereus, то можете захворіти, а також отримати блювоту або діарею протягом кількох годин після трапези", - відзначили медики.