Оливкова олія визнана одним з кращих засобів продовження життя

Провівши дослідження, вчені визнали оливкову олію одним з кращих природних засобів продовження життя.

Вживання оливкової олії допомагає зміцнити імунну систему від зовнішніх атак з боку мікроорганізмів, бактерій або вірусів, що і сприяє збільшенню тривалості життя, заявили наукові фахівці.

Оливкова олія є продуктом, що знижує ризик виникнення раку, що підтримує здоров'я серця, що сприяє продовженню життя, - про це говорять дані дослідження, опублікованого журналом Science Direct.

Його автори вивчали вплив цієї олії, уживаного в рамках середземноморської дієти, на здоров'я і схильність до довголіття.

"Багато досліджень показують, що середземноморська дієта може принести багато користі для здоров'я, включаючи збільшення тривалості життя. Ключовим інгредієнтом дієти є оливкова олія, і, можливо, саме воно є ключовим поясненням цього впливу", - заявив провідний автор дослідження доктор Дуг Машек.

За словами вченого, потужний ефект оздоровлення пояснюється типом жиру, що міститься в оливковій олії. Його основу складають так звані мононенасичені жирні кислоти, в першу чергу олеїнова кислота. Вони володіють достатньою плинністю, однак менше окислюються при зберіганні і готуванні, ніж, наприклад, жирні кислоти соняшникової олії. Експерименти на довгоживучих тварин показали, що в мембранах їх клітин переважають саме мононенасичені жирні кислоти, і завдяки їм в процесі старіння менше пошкоджуються органи.

"Оливкова олія першого віджиму має цілий набір речовин, здатних продовжувати життя, - крім олеїнової кислоти це бета-ситостерол, вітаміни Е і К1, гідроксітірозол, олеокантал, еритродіолу. Під час дослідів щури, яким давали масло, жили довше", - поділилися фахівці .

Їхня порада: щодня вживати дві столові ложки якісного оливкової олії першого холодного віджиму. Вчені стверджують, що така практика підвищує еластичність артерій, знижує навантаження на артерії і з цим ризик серцевих захворювань, а також може пригнічувати ріст ракових клітин.

"Олеокантал, Фітонутрієнти оливкового масла, імітують ефект ібупрофену, що зменшує запалення, що може знизити ризик раку грудей і його рецидиву. Також було продемонстровано, що оливкова олія запобігає утворенню тромбів і агрегаціютромбоцитів", - додали лікарі.