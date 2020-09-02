Улюблений "продукт" для корисної мікрофлори кишечника: чому варто налягати на журавлину

Їсти цей суперпродукт можна як свіжим, так і сушеним. А ще в вигляді соку, порошку і навіть у формі капсул.

Дозрівання журавлини доводиться на вересень-листопад. З давніх-давен нею лікували сечовивідні шляхи і авітаміноз. В останні десятиліття ягоді приписують можливості лікувати шлунково-кишковий тракт завдяки пребіотіческім якостям. У кислому ягоді є поліфеноли, що дозволяє підтримувати мікробіом кишечника в нормі.

Журавлина неймовірно живильна: один стакан свіжої ягоди містить близько 50 ккал і приблизно 5 грамів клітковини, в ній багато вітамінів С, Е, К.

Підвищений вміст вітаміну С в журавлині допомагає зміцнити імунітет, захистити організм від вірусів. Сиропи і морси з додаванням журавлини надають жарознижувальний, протизапальний ефект.

Повернемося до пребіотичної клітковині: це улюблений «продукт» для корисної мікрофлори кишечника. За допомогою журавлини можна захиститися від запалень, інфекцій шлунка, розладів травлення. Регулярне вживання журавлини прискорює вироблення антиоксидантних сполук і допомагає запобігати раку.

У свіжому вигляді журавлина трохи кисла, тому краще готувати з неї напої або соуси з невеликою кількістю цукру. Починайте потроху додавати журавлину в смузі, соки, гранола, робіть домашні фруктово-злакові батончики для підтримки здорової роботи кишечника.