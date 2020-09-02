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Панацея нашого часу: користь морквяного соку

Панацея нашого часу: користь морквяного соку
15:20 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Морквяний сік - джерело вітамінів, так необхідних для нормального функціонування людського організму. Запорука здоров'я - помірне вживання морквяного соку.

З давніх часів корисні властивості моркви були відомі нашим пращурам. Батьківщиною її вважається південь Європи і частково Середземномор'ї. Близько 2-ух тисяч років до нашої ери греки вживали овоч в якості їжі. Ще в далекому шістнадцятому столітті в Європі морквяний сік значився ліками від усіх хвороб. У наш час величезна кількість людей називають напій еліксиром молодості. Чому? Справа в тому, що фреш робить позитивний вплив на всі клітинки людського організму.

Неодмінно, сік морквяний, корисність від якого колосальна, насичений безліччю речовин, які так потрібні для нормального розвитку організму. Морква багата на вітаміни групи К, РР, В, А. Овоч має в своєму складі велику кількість фосфору, заліза, магнію і міді. Морква - джерело каротину. Поступаючи в наш організм, дана речовина розщеплюється і перетворюється на вітамін А, який сприяє зростанню наших дітей. Завдяки каротину значно поліпшується зір, упорядковується функціонування слизових оболонок.

Якщо говорити про морквяний сік, то це - полівітамінний комплекс, який надає позитивний і всеохопне вплив на весь організм. Як би там не було, сік морквяний - корисність для людини. Цей напій збільшує імунітет, є незамінним ліками проти різного роду шкірних хвороб. Завдяки вітаміну А, яким багатий морквяний сік, здійснюється зростання кісток і зубів. Дуже важливо, щоб дама, яка перебуває в положенні, в достатній кількості отримувала морквяний сік, який так потрібен для підтримки здоров'я майбутньої матері і її малюка.

Людям, у яких труднощі з обміном речовин, потрібно вживати даний напій. Морква є аперитивом і допомагає провокувати секрецію соків, необхідних для нормального травлення. Морквяний сік у своєму складі має величезну кількість так званої нікотинової кислоти, яка сприяє метаболізму жирів і ліпідів. Вживаючи в власному щоденному раціоні морква, ви зміцнюєте свої кров'яні судини і рятуєтеся від зайвого холестерину. Все це завдяки магнію, який в достатній кількості є в складі овоча. Відповідно сік морквяний, корисність від якого неоціненна, є джерелом вітамінів і мінералів.

Терапевтичне значення овоча було зрозуміло древнім грекам, які постійно пили сік рослини. Вони побачили, що напій має гарні очисними якостями. Плюс до цього, вживаючи сік, вони позбавлялися від закрепів. Науково доведено, що морквяний сік має протизапальну і омолоджуючу властивістю. Каротин в цьому питанні відіграє головну роль. Вітамін є природний антиоксидант, який запобігає дегенерацію клітин. Таким чином, спостерігається омолоджуючий ефект. Якщо ви постраждали від укусу комахи, рану можна обробити морквяним соком. Справа в тому, що цей напій має бактерицидну властивість. До того ж він є природним антисептиком.

Тривалий час вчені замислюються над одним виразом, яке звучить так: «морквяний сік: корисність і шкоду». Більшість лікарів схиляються до думки, що сік морквяний - корисність. Однак деякі стверджують про шкоду напою. Дійсно, є ситуації, в яких вживання морквяного соку в величезних кількостях завдає шкоди організму. Це стосується людей, які страждають від виразки шлунка, гастриту, коліту. Вживання соку їм категорично заборонено. Надзвичайно пити сік не варто. Це може викликати головні болі, млявість, пожовтіння шкіри.

Якщо у вас цукровий діабет, найкраще не вживати напій. Необхідно знати, що морквяний сік - шкода, в разі його надмірного вживання. У всіх інших ситуаціях цей чудо-напій - панацея нашого часу.

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Морква.

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