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Якщо не виспався - будеш злий: дослідження

Якщо не виспався - будеш злий: дослідження
13:45 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Відчуваєте злість? Нове дослідження показує, що хороший нічний сон може бути саме тим, що вам потрібно.

Програма досліджень включала аналіз щоденників і лабораторних експериментів. Дослідники проаналізували щоденні записи 202 студентів коледжу, які відстежували свій сон, фактори щоденного стресу і гнів протягом одного місяця.

Попередні результати показують, що люди повідомляли про те, що вони відчували більше гніву в дні після меншої кількості сну, ніж зазвичай.

Експеримент показав, що добре сплять люди, що адаптувалися до шуму і менше гнівалися через два дні. Навпаки, люди з обмеженим сном виявляли підвищену гнів у відповідь на відштовхуючий шум. Це дозволяє припустити, що втрата сну підриває емоційну адаптацію до неприємних обставин. Суб'єктивна сонливість пояснювала більшу частину експериментального ефекту недосипання на гнів. Пов'язаний експеримент, в якому люди повідомляли про гнів після мережевий змагальної гри, дав аналогічні результати.

"Результати важливі, оскільки вони надають переконливі причинно-наслідкові докази того, що обмеження сну підсилює гнів і підсилює розчарування з плином часу", - сказав Златан Крізан, доктор психології особистості та соціальної психології, професор психології в Університеті штату Айова в Еймсі.

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