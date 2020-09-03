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Чи небезпечні судоми уві сні: пояснює лікар-сомнолог

Чи небезпечні судоми уві сні: пояснює лікар-сомнолог
Оновлено 19:41 Сьогодні Телеграф pixabay.com
Багато людей скаржаться на короткі судоми, які турбують їх в процесі засипання. Невролог-сомнолог Олена Царьова розповіла, чи варто побоюватися цього явища і в яких випадках варто звернутися до лікаря.

За словами експерта, мимовільне скорочення м'язів в процесі засипання - явище абсолютно нормальне.

У професійних колах воно називається міоклонія і зустрічається у багатьох людей. З точки зору неврології - це не хвороба і боротися з нею не треба: "Перед засипанням ми здригаємось. Це називається міоклонія. Це одне або двократне здригання всього тіла, або якоїсь частини. Є думка, що це скидання напруги, що нагромадилося протягом дня. Лікувати це не треба, патологією не є, ні про яких хворобах не говорить. Одна-дві судоми ні на якість, ні на тривалість життя не впливає ".

Царьова підкреслила, що не потрібно плутати міоклонію з синдромом неспокійних ніг, який характеризується напругою, що викликає нестерпне бажання здійснювати рухи. Даний синдром виникає в стані спокою ввечері або вночі. Причиною, що спровокувала його, може стати неправильне харчування: "Це може особливо проявитися, якщо людина на тлі стресу п'є багато кофеїну. Чай, кава, шоколад і енергетики на ніч можуть провокувати рухову активність, оскільки кофеїн впливає на рецептори, які за це відповідають. люди з синдромом неспокійних ніг, відмовляючись від кофеїну, вирішують свої проблеми, якщо це легка ступінь ".

Смачно і дуже корисно: вагомі причини почати їсти сливи

Однак якщо зміни в раціоні не допомагають, а скорочення м'язів відбувається більше одного-двох разів, то це вже ознака хвороби: "Якщо чотири судоми поспіль через проміжок часу, то це вже може бути неврологічним захворюванням або супутній стан синдрому неспокійних ніг. Це може провокувати стрес ".

Раніше ми писали про вправи і продуктах, які допоможуть позбутися від судом кінцівок.

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Все по темі:

Сон, Миоклония, Судоми.

Автор:

Телеграф
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