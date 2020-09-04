Денний сон: скільки потрібно спати, щоб відновити енергію

Занадто довгий денний сон вимагає багато часу на розкачку.

Всього 20 хвилин денного сну досить для того, щоб відновити енергію, якої вистачить до глибокого вечора. Так вважає доктор біологічних наук Володимир Дорохов.

За його експертної думки, якщо вдень людина дозволить собі поспати довше 20 хвилин, то сон перейде в більш глибоку фазу, і це потребує більше часу для того, щоб повністю прокинутися. Після такого глибокого сну відновлення триває приблизно 20-40 хвилин, що ніяк не можна собі дозволити в робочий час.

Якщо у людей ненормований робочий день, то приблизно годину сну дасть йому можливість після остаточного пробудження бути бадьорим до пізнього вечора. Якщо потрібно прокинутися швидко, то краще спати не більше 20 хвилин, - дав пораду Володимир Дорохов.

Він також назвав найоптимальніший час для денного сну - з 13:00 до 15:00. А ось спати після 17 годин не рекомендується, це може стати причиною поганого сну вночі, вважає фахівець.