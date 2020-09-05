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Який чай треба пити з обережністю: поради дієтологів

Який чай треба пити з обережністю: поради дієтологів
Оновлено 16:35 Сьогодні Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Кому протипоказані популярні чаї пуер, каркаде і улун - читайте в матеріалі.

Пуер

Відрізняється глибоким смаком, ароматом, через що багато хто зараховує його до елітних сортів. Багатий вітамінами, мікроелементами, має тонізуючий ефект, що особливо важливо для людей з низьким тиском. Крім того, пуер покращує концентрацію і ясність свідомості. Але через сильні тонізуючі властивості його не слід пити перед сном.

Експерти пояснюють: так як напій не підвищує кислотність шлунка, вживати його дозволено навіть людям з гастритами, виразками. Корисний він також при колітах, дуоденітах, печії, отруєннях.

Але фахівці попереджають: так як пуер - один з міцних сортів чаю, порушення технології заварювання може серйозно нашкодити здоров'ю. Напій протипоказаний людям з високою температурою, захворюваннями нирок, серця, судин, сечокам'яною хворобою, гіпертонікам, вагітним жінкам, при глаукомі, атеросклерозі. Його не слід давати дітям до 3 років.

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Каркаде

В цьому чаї багато корисних речовин, при регулярному грамотному вживанні він покращує метаболізм і здоров'я в цілому.

Однак у каркаде є протипоказання: його не можна вживати при атеросклерозі, виразках шлунка, дванадцятипалої кишки, безсонні.

Цей чай також небезпечний, якщо дуже гарячий - може порушити цілісність слизової. Занадто міцний напій здатний спровокувати мігрень, підвищити дратівливість.

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Улун

Це цінне джерело вітамінів, мінералів, поліфенолів, кофеїну. Напій нормалізує обмін речовин, прискорює спалювання жирів і зростання м'язів. Одна-дві чашки слабо завареного улуна допоможуть жінкам, що годують поліпшити лактацію.

Дієтологи наголошують, що цей чай - найбезпечніший з усіх сортів, однак від нього краще відмовитися при загостреннях гастриту і виразок органів травної системи. Улун не варто пробувати і людям з хворобами нирок.

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Чай, Каркаде, Пуэр, Улун.

Автор:

Телеграф
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