Осінньої депресії наче й не було: продукти, що підвищують настрій

Перерахуємо продукти, які допоможуть вам не впасти в депресію.

Банани

Цей фрукт містить "гормони задоволення", і цьому є наукове обгрунтування: банани багаті особливими амінокислотами - тирозином і триптофан. Перша генерує дофамін, незамінний для підтримки енергії і мотивації, з другої виробляється серотонін, відповідальний за почуття задоволеності, умиротворення.

Кава

З приводу цього ароматного напою думки розходяться, проте фахівці солідарні в тому, що свіжозаварений кави прибирає сонливість і заряджає енергією з ранку. Щоб він приніс користь організму, важливо вибирати якісний натуральна кава і вживати його в помірних кількостях.

Печінка тріски

В силу великого вмісту вітаміну D це один з найбільш ефективних продуктів для боротьби з поганим настроєм. Встановлено: один маленький бутерброд з печінкою тріски містить добову норму цього вітаміну. Однак при її вживанні потрібно бути обережними людям із зайвою вагою: у продукту висока енергетична цінність.

Горіхи

Майже у всіх сортах багато вітамінів групи В, необхідних для нормальної роботи нервової системи. Горіхи благотворно впливають на душевну рівновагу, і краще всього вибирати мигдаль, волоські, кедрові горішки - вони вважаються найбільш корисними. Щоб позбутися від мінорного настрою, відновити сили, досить щодня є жменьку.

Імбир

Багато хто використовує порошок з кореня імбиру для додання блюдам пряного смаку, однак корисніше його вживати в природному вигляді. Один з варіантів - приготувати імбирний напій, який нормалізує кровообіг, призведе організм в тонус. Рецепт дуже простий: корінь потрібно натерти на тертці, залити гарячою водою, при бажанні для смаку можна додати мед, лимончик.