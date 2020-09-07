Не більше одного плоду в день: кому може зашкодити хурма

При деяких хронічних порушеннях вживання хурми може нашкодити - це, наприклад, стосується людей з проблемами сечового міхура, розповідають лікарі-дієтологи.

Фахівці пояснили, що хурма, багата мінералом калієм, може давати сечогінний ефект. Тому в разі каменів у нирках, патологій сечового міхура захоплюватися ягодою не варто, щоб не нашкодити організму. Ті, хто має дані порушення, можна вживати не більше одного плоду хурми в день. Крім того, хурма має властивість посилювати секрецію шлункового і панкреатичного соків. З огляду на це, ягоду потрібно з великою обережністю вживати при наявних проблемах з підшлунковою залозою, відзначають дієтологи.

Також шкідливо їсти хурму відразу після основного прийому їжі (особливо якщо він містив м'ясне блюдо), щоб уникнути метеоризму і розлади. Не потрібно ласувати ягодою на ніч, інакше її вуглеводи будуть перетворюватися в жир. Ще одна небезпека - поїдання хурми натщесерце. Вона містить велику кількість пектину і дубильної кислоти, що сприяють утворенню шлункового каменю.

"Любителям хурми після прийому їжі потрібно витримувати паузу в годину-півтора", - розповідають лікарі.