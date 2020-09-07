"Смачне" рішення проблеми: продукти, які розріджують густу кров

Густа кров схильна збільшувати ризик утворення згустків і тромбів, що створює передумови для розвитку небезпечних для життя станів, - проте існують продукти, чиє вживання може бути одним з рішень проблеми.

Імбир. Речовина гингерол, яке містить цей продукт, з'єднується з кислотами, перешкоджаючи злипанню тромбоцитів. Завдяки цьому густа кров стає рідшою. Крім того, імбир має властивість знижувати рівень цукру в крові, що теж створює ефект профілактики її згущення. Але вживання імбиру необхідно узгоджувати з лікарем, оскільки воно впливає на серцевий ритм.

Часник. При прийомі лікарських препаратів - антикоагулянтів вживання часнику протипоказано, що пов'язано з його здатністю розріджувати кров. Це обумовлено його антиоксидантною дією. Регулярно з'їдаючи один-два зубчики рослинного продукту, можна істотно зменшити ймовірність утворення тромбів.

Ягоди. Полуниця, агрус, журавлина, малина, вишня містять високий рівень саліцилової кислоти - відомого розріджувача густої крові.

Кориця. Її активна речовина кумарин є природним антикоагулянтом. До того ж спеція сприяє зниженню цукру в крові. Але зловживати нею не можна, в тому числі з-за небезпеки для печінки.

Капустяні. Вживання різної капусти, включаючи квашену, дуже корисно для оздоровлення судин, їх очищенню від надлишків холестерину. Для запобігання згущення крові особливо ефективна червонокачанна капуста: її високі дозування калію, вітамінів С і групи B покращують якість крові, заважають утворенню тромбів.

Продукти з омега-3. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти знижують концентрацію гомоцистеїну: ця амінокислота, накопичуючись, може пошкоджувати внутрішні стінки артерій, сприяючи формуванню тромбів. Кращі джерела корисних для розрідження густий крові кислот - це жирна риба, горіхи, нерафіновані олії, насіння льона.