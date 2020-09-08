Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза

Кінза і її насіння, часто звані насінням коріандру, мають протисудомні, антидепресивні і протизапальні властивості, що робить її відповідним для лікування безлічі захворювань.

Дослідження показало, що кінза активує певні калієві канали в мозку, що допомагає запобігти судомам.

Кінза - це трава, яка зазвичай використовується в традиційній медицині.

На додаток до протисудомних властивостей, кінза також володіє протираковими, протизапальними, [протигрибковими], антибактеріальними, кардіозахисною, шлунковими і знеболюючими ефектами".

Бореться з раком

У дослідженні було виявлено, що екстракт листя кінзи може знизити експресію певних генів, пов'язаних з раком, що призвело до того, що клітини раку простати стали менш інвазивними. Було виявлено, що екстракти стебла, кореня і листя кінзи мають протиракову дію проти клітин раку грудей людини. зменшує запалення. З іншого боку, насіння коріандру можуть допомогти полегшити біль і запалення. Було виявлено, що екстракт насіння коріандру значно знеболюючу дію на мишей і допомагає полегшити мігрень у людей.

Вбиває мікроби

Кінза також має антимікробні властивості, які допомагають лікувати інфекції. Фактично, цей же метаболіт протисудомної кошти, додеценал, вважається ефективним проти сальмонели. Тим часом, насіння коріандру допомагають боротися з бактеріями, що викликають інфекції сечовивідних шляхів.