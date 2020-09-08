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Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза
Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза

Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза

Проти раку, судом і запалень: чим хороша кінза
12:19 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Кінза і її насіння, часто звані насінням коріандру, мають протисудомні, антидепресивні і протизапальні властивості, що робить її відповідним для лікування безлічі захворювань.

Дослідження показало, що кінза активує певні калієві канали в мозку, що допомагає запобігти судомам.

Кінза - це трава, яка зазвичай використовується в традиційній медицині. 

На додаток до протисудомних властивостей, кінза також володіє протираковими, протизапальними, [протигрибковими], антибактеріальними, кардіозахисною, шлунковими і знеболюючими ефектами".

Бореться з раком

У дослідженні було виявлено, що екстракт листя кінзи може знизити експресію певних генів, пов'язаних з раком, що призвело до того, що клітини раку простати стали менш інвазивними. Було виявлено, що екстракти стебла, кореня і листя кінзи мають протиракову дію проти клітин раку грудей людини. зменшує запалення.  З іншого боку, насіння коріандру можуть допомогти полегшити біль і запалення. Було виявлено, що екстракт насіння коріандру значно знеболюючу дію на мишей і допомагає полегшити мігрень у людей.

Вбиває мікроби

Кінза також має антимікробні властивості, які допомагають лікувати інфекції. Фактично, цей же метаболіт протисудомної кошти, додеценал, вважається ефективним проти сальмонели. Тим часом, насіння коріандру допомагають боротися з бактеріями, що викликають інфекції сечовивідних шляхів.

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Кинза, кориандр.

Автор:

Телеграф
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