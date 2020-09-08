Джерело вітамінів, мінералів і рослинних аналогів антибіотиків: корисні властивості соку калини

Сік калини містить фітонциди - рослинні аналоги сучасних антибіотиків. Ці речовини борються з вірусами і бактеріями. Калину, тому використовують для лікування різних вірусних і бактеріальних інфекцій:
Сік калини багатий ефірними маслами, що дозволяє йому бути досить часто використовуваним компонентом для домашніх масок. Вплив ефірних масел і дубильних речовин на шкіру - комплексний. Зазвичай це допомагає позбутися від запалень, акне, і поліпшити стан жирної шкіри. Рекомендують навіть протирати обличчя перед умиванням соком, для зменшення розміру пор. Протерши обличчя, слід почекати близько 15 хвилин, і потім вмитися прохолодною водою.
Сік калини служить і основою для масок для волосся. Він допомагає боротися з жирною себореєю, надає волоссю блиск, об'єм і силу. Сік наносять на корені, і розподіляють по всій довжині, залишивши маску на півгодини-годину перед миттям. Для миття в цьому випадку краще використовувати м'який шампунь, з мінімумом хімічних компонентів.
Продукт є хорошим джерелом вітаміну А - потужного антиоксиданту, важливого для здоров'я і краси шкіри, а також для здоров'я очей. Часто радять пити по 70 мл соку за півгодини до їжі, щоб задовольнити потребу у вітамінах і мінералах.
Сік калини - хороше джерело вітамінів Е і С, також відомих як антиоксиданти. Завдяки своєму вітамінному складу він допомагає зміцнити імунну систему, і протистояти простудним захворюванням. Крім того, гіркота соку калини допомагаюєстимулювати виділення шлункового соку, покращує травлення, прискорює перистальтику. Вживання соку перед їжею, багатими білком, дозволяє поліпшити стан здоров'я шлунково-кишкового тракту. Сік володіє м'яким спазмолітичну і сечогінний ефект. Народна медицина радить застосовувати його разом з настойкою брусничного листа при циститах, і різних запальних захворюваннях, пов'язаних з системою виділення.
Вживання соку калини часто рекомендують і при запаленнях придатків, а також при ендометріозі. Сік, звичайно, не лікує, але допомагає поліпшити стан, в цілому, зміцнюючи імунітет.
Корисний сік для дитячого харчування, він служить хорошою профілактикою авітамінозів. Сік калини з м'якоттю або сік-пюре - хороше джерело клітковини, і засіб, що покращує стан мікрофлори.
Сік і пюре калини використовуються для омолоджуючих масок для шкіри обличчя і шиї, часто разом з жирними вершками або оливковою олією, що підвищує ефективність таких компонентів, як вітаміни А і Е.
Фруктові кислоти соку також володіють відбілюючими властивостями, тому соком радять користуватися в косметичних цілях всім, хто хоче позбутися від ластовиння.
Регулярне вживання соку калини здатне знизити рівень цукру в крові, і може допомогти діабетикам. Крім того, продукт рекомендується для харчування гіпертоніків і людей з підвищеним рівнем «поганого» холестерину. Сік знижує тиск і дозволяє поступово покращити показники крові по холестерину.