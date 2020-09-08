Джерело вітамінів, мінералів і рослинних аналогів антибіотиків: корисні властивості соку калини

Зазвичай сік калини застосовується для лікування кашлю та застудних захворювань. Засіб належить до народних, але медики не вважають його повністю даремним. Продукт може бути дуже корисним при різних захворюваннях.

Сік калини містить фітонциди - рослинні аналоги сучасних антибіотиків. Ці речовини борються з вірусами і бактеріями. Калину, тому використовують для лікування різних вірусних і бактеріальних інфекцій:

соком полощуть рот при запаленнях ясен, болях в горлі, стоматитах. Він не лікує самі зуби, але допомагає зняти запалення ясен, і больові відчуття. Полоскання не може замінити візит до стоматолога, але іноді дозволяє «дотягнути» до нього щодо без болю;

сік калини п'ють при ангінах і фарингітах, причому він діє не тільки як антисептик, але і як загальнозміцнюючий засіб, що знімає набряки з носоглотки, зміцнює імунітет, і допомагає організму перемогти інфекцію;

продукт іноді наносять на фурункули, гнійники і інші осередки шкірних захворювань. Антисептичні властивості допомагають запобігти розмноженню бактерій.

Сік калини багатий ефірними маслами, що дозволяє йому бути досить часто використовуваним компонентом для домашніх масок. Вплив ефірних масел і дубильних речовин на шкіру - комплексний. Зазвичай це допомагає позбутися від запалень, акне, і поліпшити стан жирної шкіри. Рекомендують навіть протирати обличчя перед умиванням соком, для зменшення розміру пор. Протерши обличчя, слід почекати близько 15 хвилин, і потім вмитися прохолодною водою.

Сік калини служить і основою для масок для волосся. Він допомагає боротися з жирною себореєю, надає волоссю блиск, об'єм і силу. Сік наносять на корені, і розподіляють по всій довжині, залишивши маску на півгодини-годину перед миттям. Для миття в цьому випадку краще використовувати м'який шампунь, з мінімумом хімічних компонентів.

Продукт є хорошим джерелом вітаміну А - потужного антиоксиданту, важливого для здоров'я і краси шкіри, а також для здоров'я очей. Часто радять пити по 70 мл соку за півгодини до їжі, щоб задовольнити потребу у вітамінах і мінералах.

Сік калини - хороше джерело вітамінів Е і С, також відомих як антиоксиданти. Завдяки своєму вітамінному складу він допомагає зміцнити імунну систему, і протистояти простудним захворюванням. Крім того, гіркота соку калини допомагаюєстимулювати виділення шлункового соку, покращує травлення, прискорює перистальтику. Вживання соку перед їжею, багатими білком, дозволяє поліпшити стан здоров'я шлунково-кишкового тракту. Сік володіє м'яким спазмолітичну і сечогінний ефект. Народна медицина радить застосовувати його разом з настойкою брусничного листа при циститах, і різних запальних захворюваннях, пов'язаних з системою виділення.

Вживання соку калини часто рекомендують і при запаленнях придатків, а також при ендометріозі. Сік, звичайно, не лікує, але допомагає поліпшити стан, в цілому, зміцнюючи імунітет.

Корисний сік для дитячого харчування, він служить хорошою профілактикою авітамінозів. Сік калини з м'якоттю або сік-пюре - хороше джерело клітковини, і засіб, що покращує стан мікрофлори.

Сік і пюре калини використовуються для омолоджуючих масок для шкіри обличчя і шиї, часто разом з жирними вершками або оливковою олією, що підвищує ефективність таких компонентів, як вітаміни А і Е.

Фруктові кислоти соку також володіють відбілюючими властивостями, тому соком радять користуватися в косметичних цілях всім, хто хоче позбутися від ластовиння.

Регулярне вживання соку калини здатне знизити рівень цукру в крові, і може допомогти діабетикам. Крім того, продукт рекомендується для харчування гіпертоніків і людей з підвищеним рівнем «поганого» холестерину. Сік знижує тиск і дозволяє поступово покращити показники крові по холестерину.