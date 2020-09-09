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Ні - цукровій залежності: як позбутися від тяги до солодкого

Ні - цукровій залежності: як позбутися від тяги до солодкого
12:32 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Пропонуємо ознайомитися з 10 способами, які допоможуть позбутися від цукрового залежності.

Продукти з низьким глікемічним індексом або високим вмістом хрому, ванільні запахи і фізичні вправи - це лише частина способів, завдяки яким можна побороти тягу до солодкого.

Є більше продуктів з низьким глікемічним індексом (GI)

Тяга до солодкого часто є ознакою того, що рівень цукру в крові не збалансований. Щоб це виправити, потрібно їсти трохи і часто (невеликі закуски протягом дня). При цьому важливо вибирати продукти з низьким глікемічним індексом, які будуть повільно виділяти енергію. Йдеться про некрохмалистих овочах, горіхах, бобових і складних вуглеводах, таких як овес і коричневий рис.

Стабілізувати рівень цукру в крові за допомогою хрому

Мінеральний хром стабілізує рівень цукру в крові. Тим, у кого спостерігається регулярне і інтенсивне бажання з'їсти щось солодке, потрібно врахувати, що це може бути ознакою його низької кількості в раціоні. Щоб вирішити цю проблему, слід збільшити споживання таких продуктів, як яблука, брокколі, гриби, спаржа, цільні зерна і виноградний сік.

Зосередитися на перевагах скорочення цукру в дієті

Іноді буває важко зберігати рішучість в скороченні споживання цукру. Однак необхідно зосередитися на тих перевагах, які можна отримати, щоб залишатися мотивованими. Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили, що цукор може змінити здатність вивчати і запам'ятовувати інформацію, в той час як дослідження показали, що він так само шкідливий для організму, як алкоголь і сигарети. Крім того, високий рівень цукру в крові може викликати процес, званий глікірованія, який пошкоджує колаген, приводячи до обвислій шкірі і зморшках.

Використовувати ванільний аромат

Тим, хто бореться з постійним пристрастю до цукру, слід використовувати парфуми, освіжувач повітря або свічку з ароматом ванілі. Дослідження, проведене в лікарні Святого Георгія на півдні Лондона, показало, що нанесення ванільних плям на руки учасників значно знижує їх апетит до солодких продуктів і напоїв. Вважається, що запах ванілі може допомогти придушити тягу до солодких продуктів.

Зробити дні більш приємними

На думку дослідників, опівдні - це найнебезпечніший час для тяги: 62% людей порушують дієту саме в середині дня. Вчені також виявили, що стрес і нудьга були найбільш поширеними причинами порушення дієти.

Вибрати здорові і поживні альтернативи

Важко встояти перед вживанням цукру, якщо близькі люди їдять різні солодощі. Замість того, щоб відчувати себе обділеними, слід вибирати смачні і корисні для здоров'я закуски. Як варіант, можна приготувати фруктовий салат, перекусити цільнозерновими крекерами або спробувати фрукти з натуральним йогуртом.

Підвищити рівень щастя

Вживання в їжу вуглеводів запускає викид гормону серотоніну, тому часто хочеться солодкого, коли з'являється відчуття пригніченості або потреба в втіхою. Щоб природним чином підвищити рівень серотоніну, необхідно використовувати ефірні масла, що поліпшують настрій, такі як неролі і лимон, або проводити більше часу на сонці або в компанії друзів.

Збільшити рівень енергії за допомогою вправ

Одна з причин, по якій з'являється тяга до цукру, полягає в тому, що не вистачає енергії. У той час як фізичні вправи можуть бути останнім, що хочеться робити, регулярне фізичне навантаження здатна збільшити енергетичні рівні природним чином. Вправи також допоможуть відчувати себе добре, що спонукає дбати про фігуру і чинити опір тязі до цукру.

Визначити тригери

Щоб допомогти подолати тягу до цукру і не піддаватися спокусі, потрібно визначити закономірності своєї тяги і уникати тих речей, які її викликають. Наприклад, тим, хто зазвичай купує солодку каву по дорозі на роботу, слід спробувати вибрати інший маршрут, подалі від улюбленого кафе. Якщо бажання з'їсти солодке викликане стресом, необхідно знайти більш здоровий спосіб впоратися зі своїми емоціями.

Виключити дієтичні напої

Дієтичні напої можуть здатися ідеальним рішенням для тих, хто бореться з тягою до солодкого. Проте, хоча вони і вважаються низькокалорійними, дослідження Техаського наукового центру охорони здоров'я в Сан-Антоніо показали, що вживання таких напоїв може фактично збільшити обсяг талії і привести до збільшення ваги. Це пов'язано з тим, що штучні підсолоджувачі викликають апетит і посилюють сітуацію.

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Все по темі:

Залежність, Солодощі, Цукор.

Автор:

Телеграф
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