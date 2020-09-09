Можна, якщо обережно: названа безпечна доза шоколаду для здоров'я

Мeдики назвали безпечну дозу улюбленої всіма солодощі для людського здоров'я.

Американські вчені прийшли до висновку про користь шоколаду для серцево-судинної системи.

За словами фахівців, помірне вживання продукту (не більше одного разу на тиждень) знижує ризик ішемічної хвороби серця. До такого висновку дослідники з США прийшли після аналізу даних про стан здоров'я понад 300 тисяч добровольців.

Виявилося, що шоколад позитивно впливає на організм: підвищується рівень "хорошого" холестерину, блокуються запальні процеси, поліпшується стан судин. Позитивні властивості шоколаду пояснюються вмістом в продукті таких корисних речовин, як катехін, проціанідіни і епікатехін.

Фахівці рекомендують віддавати перевагу шоколаду з низьким вмістом цукру і з високим вмістом какао. Йдеться про гіркий (темному) шоколаді. Також слід стежити за обсягом споживаного продукту. Безпечна денна доза темного шоколаду становить 50 грамів, а молочного - 20 грамів.