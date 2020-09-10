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Неймовірно, але факт: чим так корисна картопля

Неймовірно, але факт: чим так корисна картопля
13:55 Чт, 10 Вересень 2020 Телеграф Фото: pixabay
Цей коренеплід містить, крім крохмалю, високоякісний рослинний білок, що дозволяє підтримувати роботу м'язів.

Вчені провели експеримент за участю 24 молодих здорових жінок у віці від 18 до 24 років. Всі вони нормально харчувалися, отримуючи з їжею рекомендовану дозу білка - 0,8 грама на кілограм ваги в день. Учасниць випадковим чином розділили на дві групи. Протягом двох тижнів половина дівчат отримувала додатково двічі в день по 25 грамів ізоляту картопляного білка у вигляді пудингу, а інші отримували пудинг без білка (плацебо).

Через два тижні виявилося, що у учасниць з групи, що одержувала додатковий картопляний білок, м'язова тканина почала посилено синтезувати миофибриллярних білки, що відповідають за нормальну функцію скелетних м'язів. У групі плацебо такого ефекту не спостерігалося.

Як відзначають дослідники, прийнято вважати, що рослинні білки - менш якісні, ніж тварини. Однак отримані результати демонструють, що білок, виділений з рослин, в даному випадку з картоплі, здатний підтримувати роботу м'язів не гірше тваринного білка.

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Картопля.

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Телеграф
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