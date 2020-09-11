Ні, ні і ще раз ні: що категорично не можна їсти на сніданок

Австралійський дієтолог назвала найжахливіший для здоров'я сніданок. Сьюзі Барелів назвала два продукти, які вона дуже не радить їсти на сніданок, і пояснила чому.

Найбільш шкідливими продуктами для ранкового прийому їжі, на думку експерта, є піта і солодкі хрусткі пластівці. Справа в тому, що в піті шалено багато вуглеводів. Вони сильно підвищують рівень цукру в крові.

Дуже рекомендується відмовитися і від солодких хрустких пластівців. Їх не слід вживати вранці ні дітям, щоб вони не звикали до великої кількості солодкого, ні дорослим.

За словами дієтолога, в таких пластівцях мало харчових волокон, вони не можуть наситити людини надовго. Експерт з харчування зазначає, що якщо ви звикли снідати солодкими пластівцями, краще замініть їх на корисну гранолу. Додавайте туди фрукти, мед і ягоди.

Відмінним і корисним варіантом сніданку може стати яєчня з овочами і тости з цільнозернового хліба.