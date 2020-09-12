Це варто знати кожному: ранні ознаки раку горла

Рак горла і гортані - це злоякісна пухлина, яка розвивається в області гортані, де знаходиться голосовий апарат. У більшості випадків рак горла вражає курців.

Ранні ознаки раку горла:

Відчуття стороннього предмета в горлі

У міру зростання новоутворення воно блокує частину гортані. Виникає відчуття, ніби в горлі щось застрягло і заважає нормально говорити, ковтати, вдихати повітря.

Біль в горлі

Найчастіше про що розвивається онкології сигналізує тривала біль в горлі. Не потрібно намагатися позбутися її самостійно. Краще пройти обстеження і з'ясувати природу болю.

Збільшення лімфовузлів

Збільшення лімфатичних вузлів, до того ж супроводжується хворобливими відчуттями, ще один поширений симптом зростаючої пухлини. Через метастазів в районі горла, шиї, нижньої щелепи з'являються вузлики, шишки.

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Біль у вусі

Тривала біль у вусі, яка не йде після традиційних способів лікування, також може сигналізувати про рак горла. Навіть якщо вона не доставляє особливого дискомфорту, потрібно обстежитися у фахівця.

Мутація голосу

Новоутворення часто локалізовані на голосових зв'язках, через це змінюються звучання, тон голосу, з'являється хрипота. Якщо такі симптоми тримаються більше 2 тижнів, варто негайно відвідати лікаря.

Ризик розвитку раку горла значно зростає після 60 років, при куріння, зловживання алкоголем, а також у людей з вірусом папіломи людини.