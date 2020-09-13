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Вони є в кожному холодильнику: які продукти продовжують життя

Вони є в кожному холодильнику: які продукти продовжують життя
12:05 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Пропонуємо вам ознайомитися з продуктами, що продовжує життя, які можна знайти в будь-якому магазині.

Ці продукти бажано включати в раціон.

Риба

Риби всіх сортів багаті тваринним білком, який в комплексі з риб'ячим жиром дуже корисний для організму. Продукт зміцнює нервову систему, покращує пам'ять, згортання крові, регулює роботу щитовидної залози.

Горіхи

Продукт багатий мікроелементами, підтримують імунну систему, шкіру, зір. Є природним антиоксидантом, уповільнює процеси старіння, покращує роботу чоловічої і жіночої репродуктивних систем.

Помідори

У них багато вітамінів, антиоксидантів, фолієвої кислоти. Томати допомагають при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нормалізують рівень цукру в крові, підтримують еластичність судин.

Капуста

У цьому продукті багато вітамінів С, Е - останній вважається фундаментом жіночої краси. Запобігає захворюванням шлунково-кишкового тракту, сприяє загоєнню виразок. Корисний овоч і для серцево-судинної системи: знижує ризик розвитку атеросклерозу.

Лимон

Завдяки високому вмісту вітаміну С, фрукт зміцнює імунну систему, сприяє зниженню артеріального тиску. Але, мабуть, найважливіше гідність в тому, що лимон пригнічує розвиток ракових клітин.

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