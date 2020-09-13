Вони є в кожному холодильнику: які продукти продовжують життя

Ці продукти бажано включати в раціон.
Риба
Риби всіх сортів багаті тваринним білком, який в комплексі з риб'ячим жиром дуже корисний для організму. Продукт зміцнює нервову систему, покращує пам'ять, згортання крові, регулює роботу щитовидної залози.
Горіхи
Продукт багатий мікроелементами, підтримують імунну систему, шкіру, зір. Є природним антиоксидантом, уповільнює процеси старіння, покращує роботу чоловічої і жіночої репродуктивних систем.
Помідори
У них багато вітамінів, антиоксидантів, фолієвої кислоти. Томати допомагають при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нормалізують рівень цукру в крові, підтримують еластичність судин.
Капуста
У цьому продукті багато вітамінів С, Е - останній вважається фундаментом жіночої краси. Запобігає захворюванням шлунково-кишкового тракту, сприяє загоєнню виразок. Корисний овоч і для серцево-судинної системи: знижує ризик розвитку атеросклерозу.
Лимон
Завдяки високому вмісту вітаміну С, фрукт зміцнює імунну систему, сприяє зниженню артеріального тиску. Але, мабуть, найважливіше гідність в тому, що лимон пригнічує розвиток ракових клітин.