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Суперечливий напій: корисні властивості кави

Суперечливий напій: корисні властивості кави
14:20 Сьогодні Телеграф
Кава - мало не самий суперечливий напій в світі. Медики то лають його, то підносять на п'єдестал. Неоднозначна слава призводить до того, що багато людей відмовляються від кави, що не завжди виправдано.

Натуральну мелену каву - напій з кавових бобів середнього і високого ступеня обсмаження. Незважаючи на назву, цей продукт не має нічого спільного з сочевицею і квасолею. Боби кави - джерело підбадьорливого алкалоїду кофеїну. Його невеликі дози здатні поліпшити настрій, підбадьорити, поліпшити реакцію і пробудити почуття.

Якісний кофеїн вважають одним з кращих енергетиків в спорті. Чашка кави, випита за півгодини до тренування, покращує результати спортсменів майже з гарантією, тоді як та ж сама чашка кави після блокує розщеплення жирів в печінці. Існує інформація про те, що якісна кава за кількістю антиоксидантів перевершує зелений чай і може вважатися напоєм краси, корисним для шкіри.

Дослідження Університету Гарварда підтверджують, що кава захищає серцево-судинну систему від захворювань. За даними вчених любителі цього напою найчастіше ігнорують популярні способи турботи про здоров'я - спорт, прийом вітамінів, відмова від алкоголю і куріння, однак, в середньому, менше схильні до інфарктів, ніж однолітки.

Кава покращує кровообіг у мозку людини, сприяє активізації довготривалої пам'яті, і підвищує інтелектуальну активність. Так що пара чашок кави під час навчання або роботи - не така вже й погана ідея.

Застосовують кави не тільки в кулінарії, але і в косметології. Всім відомий «кавовий скраб» - розтирання шкіри спить кави для того, щоб скоротити кількість відмерлих клітин, прискорити оновлення шкірних покривів і надати тонус. Поєднуйте кави з будь-якими корисними оліями, начебто кунжутного або кокосового, щоб подвоїти результат.

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Кава.

Автор:

Телеграф
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