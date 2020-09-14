Секрет розкрито: чому японці так довго живуть

Медик Сеітіро Цугане назвав секрет довголіття японців. Він виявився простіше, ніж Ви думаєте.

Стало відомо, в чому полягає секрет довголіття японців.

Про це розповів керівник Центру вивчення суспільства і здоров'я в Національному центрі досліджень онкології Японії Сеітіро Цугане.

За твердженням фахівця, таємниця криється в раціоні його співвітчизників. Японці їдять багато морепродуктів і споживають рослинну їжу.

Крім того, в раціоні японців відсутні солодкі напої, що також зробило свій позитивний вплив на їх здоров'я.

Крім того, Цугане підкреслив, що бобові в ферментованому вигляді перешкоджають розвитку онкології в області грудей і знижують шанс виникнення проблем з серцево-судинною системою.