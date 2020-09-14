Секрет розкрито: чому японці так довго живуть

Стало відомо, в чому полягає секрет довголіття японців.
Про це розповів керівник Центру вивчення суспільства і здоров'я в Національному центрі досліджень онкології Японії Сеітіро Цугане.
За твердженням фахівця, таємниця криється в раціоні його співвітчизників. Японці їдять багато морепродуктів і споживають рослинну їжу.
Крім того, в раціоні японців відсутні солодкі напої, що також зробило свій позитивний вплив на їх здоров'я.
Крім того, Цугане підкреслив, що бобові в ферментованому вигляді перешкоджають розвитку онкології в області грудей і знижують шанс виникнення проблем з серцево-судинною системою.