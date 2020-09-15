Скачать
Вівторок, 15.09.2020
В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
В Україні знову майже три тисячі нових випадків COVID-19
Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
Під Києвом стався вибух на газопроводі: нові подробиці, фото і відео
Неймовірний гол Джеймса - в огляді матчу Брайтон - Челсі (Відео)
Неймовірний гол Джеймса - в огляді матчу Брайтон - Челсі (Відео)
15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Встаю - крутиться голова і темніє в очах: причини такого стану

Встаю - крутиться голова і темніє в очах: причини такого стану
14:10 Сьогодні Телеграф
Запаморочення, зірочки в очах, втрата рівноваги - чому виникає один або декілька з цих симптомів при підйомі зі свого місця або вставання з ліжка?

Якщо це припиняється протягом декількох секунд, турбуватися не варто. Але якщо відчуття запаморочення після того, як ви встали, не вщухає, а посилюється - потрібно поговорити з лікарем.

Чому виникає запаморочення при вставанні

Серце - це насос, і коли ви раптово встаєте, кількість крові, що надходить в серце, зменшується. Це може призвести до тимчасового зниження артеріального тиску, і для коригувальних механізмів потрібно короткий проміжок часу, щоб виправити це.

У медицині такий стан називається ортостатичну гіпотензію - зниженням артеріального тиску до моменту нормалізації. Якщо ви відчуваєте подібне зрідка, то цю проблему можна легко виправити.

Наприклад, ви недостатньо поїли чи випили води. Пропуск часу прийому їжі призводить до падіння рівня цукру в крові, через що відбувається зневоднення і сповільнюється кровообіг. До інших причин такого роду відносяться тренування, тепловий удар, вагітність, споживання алкоголю і брак сну.

Коли варто звернутися до лікаря через запаморочення

У тому випадку, якщо напади запаморочення відбуваються часто і не вщухають, тобто якщо запаморочення дійсно посилюється, чим довше ви стоїте, слід звернутися до лікаря. Це означає, що артеріальний тиск знизився і не відновлюється.

Ортостатичнагіпотензія стає більш поширеною з віком - до 60 років вона розвивається у 5-10% людей. Згідно з дослідженнями, в такому стані підвищується ризик падінь і переломів кісток серед людей середнього віку.

Якщо вам здається, що кімната паморочиться або обертається, причиною може бути проблема у внутрішньому вусі, відома як вертиго (вестибулярні запаморочення). Вона може бути викликана вушними інфекціями або травмами голови і вимагає медичної допомоги.

І ще однією ознакою серйозності ситуації є втрата свідомості, навіть на кілька секунд, після того, як ви встали. Тут необхідно медичне обстеження для виявлення потенційного розладу, пов'язаного з серцем, нервової або ендокринної системою.

Крім того, багато пацієнтів приймають ліки, які знижують кров'яний тиск або самі по собі, або як побічний ефект. У таких випадках необхідно проконсультуватися з лікарем, який змінить дозування або запропонує альтернативу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Встаю - крутиться голова і темніє в очах: причини такого стану
02 З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"
03 15 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
04 Три повнометражні фільми: Netflix екранізує романи Ріка Ріордана
05 Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
З &quot;Слуга народу&quot; через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його &quot;спалили&quot;
З "Слуга народу" через хабарі виганяють нардепа: хто такий Олександр Юрченко та на чому його "спалили"
В Одесі біля лікарні зняли дивну чергу з швидких: відео схвилювало мережу
В Одесі біля лікарні зняли дивну чергу з швидких: відео схвилювало мережу
Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Багато нових пристроїв: Google визначилася з датою презентації своїх новинок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся