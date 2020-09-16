Що можна пити при гастриті: користь капустяного соку

Сік являє собою концентрат, де міститься багато корисних речовин. Але у кожного виду соку є свої властивості. Часто виникає питання з приводу людей з гастритом.

Як правило, свіжовичавлені фруктові та овочеві соки менш корисні для організму, ніж цілісний продукт. А все через те, що вони втрачають клітковину. Але є виключення з правил. Розповімо, чим корисний капустяний сік і чому він повинен бути в раціоні людей, які страждають на гастрит зі зниженою кислотністю.

Фахівці відзначають, що капустяний сік полегшує процес травлення. У ньому міститься вітамін U, марганець, йод, калій, натрій, магній і безліч інших речовин, важливих для підтримки організму.

Такий напій сприятливо впливає на стінки шлунка і слизової, тому його рекомендують вживати при гастриті зі зниженою кислотністю. А все завдяки вітаміну U, який надає противиразкову дію і захищає від хвороб шлунка. Він "ремонтує" тріщини і ерозії в слизовій, запобігаючи пошкодження стінок соляною кислотою. Але при загостренні гастриту капустяний сік пити не рекомендується!

Ще цей напій допомагає ефективно боротися із зайвими кілограмами, тому що нормалізує обмін речовин.