Що можна пити при гастриті: користь капустяного соку

Як правило, свіжовичавлені фруктові та овочеві соки менш корисні для організму, ніж цілісний продукт. А все через те, що вони втрачають клітковину. Але є виключення з правил. Розповімо, чим корисний капустяний сік і чому він повинен бути в раціоні людей, які страждають на гастрит зі зниженою кислотністю.
Фахівці відзначають, що капустяний сік полегшує процес травлення. У ньому міститься вітамін U, марганець, йод, калій, натрій, магній і безліч інших речовин, важливих для підтримки організму.
Такий напій сприятливо впливає на стінки шлунка і слизової, тому його рекомендують вживати при гастриті зі зниженою кислотністю. А все завдяки вітаміну U, який надає противиразкову дію і захищає від хвороб шлунка. Він "ремонтує" тріщини і ерозії в слизовій, запобігаючи пошкодження стінок соляною кислотою. Але при загостренні гастриту капустяний сік пити не рекомендується!
Ще цей напій допомагає ефективно боротися із зайвими кілограмами, тому що нормалізує обмін речовин.