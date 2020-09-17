"Двоюрідна сестра" яблука: чим корисна груша

Скромна груша, можливо, не так популярна або вивчена, як яблуко, але в обох фруктів є багато спільного з точки зору їх профілю харчування і переваг для здоров'я.

Груші відмінно підтримують здоров'я Вашого кишечника.

Фрукт містить розчинну і нерозчинну клітковину, які дуже необхідні нашому організму. Нерозчинна клітковина потрібна для підтримки оптимального здоров'я кишечника. Також, нерозчинна клітковина допоможе захистити кишечник від проблем з травленням (нетравлення, запорів, здуття живота).

Допомога при боротьбі з окислювальним стресом.

Груші мають антиоксидантні властивості завдяки вмісту вітаміну С, який добре нейтралізує шкідливі молекули - вільні радикали.

Помічниця в запобіганні діабету.

Предіабетікі і діабетики спокійно можуть налягати на груші і не боятися про зміст цукру в них. Дослідження показують, що груші не підвищують рівень цукру в крові, навіть якщо їх вживати у великих кількостях.

Серцю теж користь.

Деякі фітонутрієнти, що містяться в грушах, такі як антиоксидант глутатіон, можуть допомогти захистити від високого тиску та інсульту.