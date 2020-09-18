Користь мармеладу спростували: що не так з продуктом

Дієтологи спростували користь популярної солодощі.

Під час виготовлення мармеладу, як і багатьох кондитерських виробів, у великих кількостях використовується цукор. Про це розповів дієтолог Філіп Кузьменко.

Фахівець зазначив: в оману вводить той факт, що продукт виробляється на основі соків, пюре з фруктів. Але по факту він мало чим відрізняється від цукерок. Тому рекомендується не включати ці ласощі в раціон дітей, краще годувати їх корисними продуктами, які не призведуть до ожиріння.

Багато хто помилково вважає, що природні вуглеводи при пресуванні стають низькокалорійними, за енергетичною цінністю не перевищують калорійність натуральних фруктів. Філіп Кузьменко пояснює: щоб "набрати" кількість калорій, що містяться в невеликому клаптику мармеладу, потрібно з'їсти 3-4 яблука.

При цьому, зазначає фахівець, користь їх не можна порівняти: в мармеладі відсутні клітковина, вітаміни, що містяться в яблуках. Тому, якщо хочете побалувати дітей, віддавайте перевагу свіжим фруктам, а не мармеладу.